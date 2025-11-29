राजस्थान में यूरिया की बंपर सप्लाई, किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने खोल दिए उर्वरक के भंडार!

Jaipur News: प्रदेश में खेती के लिए आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की. यह बैठक पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में हुई, जिसमें कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने सभी जिलों की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड भी बैठक से जुड़े और अपने जिलों की जानकारी साझा की.

बैठक में आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग दोनों ही उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. जिन जिलों में खपत अधिक है और उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम है, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर वहां प्राथमिकता से उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद मिले, यह विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

आयुक्त ने जानकारी दी कि अक्टूबर और नवंबर महीने की कुल 7 लाख 55 हजार मैट्रिक टन की मांग के मुकाबले अब तक 9 लाख 54 हजार मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है. वर्तमान में भी पूरे प्रदेश में 1.88 लाख मैट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है. सभी जिलों में मांग से अधिक आपूर्ति भेजी गई है, ताकि कहीं भी कमी की स्थिति न बने.

विभाग ने प्रत्येक उर्वरक विक्रेता के परिसर पर वितरण व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. इसके लिए विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की ड्यूटी तय की गई है, ताकि पारदर्शिता के साथ खाद का वितरण हो सके. सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने और किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत मिल सके.

बैठक में अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड जयपुर ईश्वर लाल यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

