Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में यूरिया की बंपर सप्लाई, किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने खोल दिए उर्वरक के भंडार!

Rajasthan News: प्रदेश में उर्वरकों की उपलब्धता की समीक्षा बैठक में कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य में यूरिया पर्याप्त मात्रा में मौजूद है. अक्टूबर-नवंबर की मांग से अधिक 9.54 लाख MT यूरिया उपलब्ध कराया गया है. 

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Kashi Ram
Published: Nov 29, 2025, 07:00 PM IST | Updated: Nov 29, 2025, 07:00 PM IST

Trending Photos

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather Upadte

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आज शाम से भीषण ठंड खड़े कर देगी रोंगटे, सर्द रातों से हाल होगा बेहाल, पढ़ें वेदर अपडेट

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग
9 Photos
New Year 2026

दिल्ली से सिर्फ 10 घंटे दूर, राजस्थान की इस जगह मनाएं न्यू ईयर, नजारे देख रह जाएंगे दंग

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!
6 Photos
PM Kisan 22nd Instalment

PM Kisan Yojana 22nd Installment: नहीं आएगा इन किसानों के बैंक अकाउंट में किसान सम्मान निधि का पैसा!

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!
6 Photos
IPL 2026

Rajasthan Royals : संजू सैमसन के बिना भी मजबूत रहेगी राजस्थान रॉयल्स!

राजस्थान में यूरिया की बंपर सप्लाई, किसानों को मिली बड़ी राहत, सरकार ने खोल दिए उर्वरक के भंडार!

Jaipur News: प्रदेश में खेती के लिए आवश्यक उर्वरकों की उपलब्धता को लेकर कृषि विभाग ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की. यह बैठक पंत कृषि भवन के सभा कक्ष में हुई, जिसमें कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने सभी जिलों की स्थिति का विस्तार से जायजा लिया. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर के संयुक्त निदेशक और अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड भी बैठक से जुड़े और अपने जिलों की जानकारी साझा की.

बैठक में आयुक्त चिन्मयी गोपाल ने बताया कि राज्य सरकार और कृषि विभाग दोनों ही उर्वरकों की दैनिक उपलब्धता पर लगातार निगरानी रख रहे हैं. जिन जिलों में खपत अधिक है और उपलब्धता तुलनात्मक रूप से कम है, उन्हें विशेष रूप से चिन्हित कर वहां प्राथमिकता से उर्वरकों की आपूर्ति की जा रही है. उन्होंने कहा कि किसानों को समय पर खाद मिले, यह विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है.

आयुक्त ने जानकारी दी कि अक्टूबर और नवंबर महीने की कुल 7 लाख 55 हजार मैट्रिक टन की मांग के मुकाबले अब तक 9 लाख 54 हजार मैट्रिक टन यूरिया उपलब्ध कराया जा चुका है. वर्तमान में भी पूरे प्रदेश में 1.88 लाख मैट्रिक टन यूरिया का स्टॉक मौजूद है. सभी जिलों में मांग से अधिक आपूर्ति भेजी गई है, ताकि कहीं भी कमी की स्थिति न बने.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विभाग ने प्रत्येक उर्वरक विक्रेता के परिसर पर वितरण व्यवस्था की सख्त मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं. इसके लिए विभागीय अधिकारियों और कार्मिकों की ड्यूटी तय की गई है, ताकि पारदर्शिता के साथ खाद का वितरण हो सके. सभी जिलों में कंट्रोल रूम स्थापित करने और किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी समस्या की जानकारी तुरंत मिल सके.

बैठक में अतिरिक्त निदेशक कृषि (आदान) गोपाल लाल जाट, अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड जयपुर ईश्वर लाल यादव सहित विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news