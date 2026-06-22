/राजस्थान में फायर सेफ्टी पर बड़ा फैसला, अब बिना NOC नहीं चलेगा कारोबार

Rajasthan News: फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी कर सीज किए गए भवनों को सरकार ने राहत तो दे दी है, लेकिन इस राहत के साथ एक बड़ा पेंच भी जोड़ दिया है. अब सीज भवन तीन दिन में डी-सीज हो सकेंगे, जुर्माना जमा कराकर मालिकों को 30 दिन का वक्त मिलेगा, फायर सेफ्टी सिस्टम लगाने के लिए, लेकिन इस दौरान ना रेस्टोरेंट चलेगा, ना होटल, ना कोई व्यावसायिक गतिविधि.

दरअसल पहले आदेश के बाद कुछ प्रतिष्ठानों ने डी-सीज होते ही काम शुरू कर दिया, जिसके बाद सवाल उठे कि अगर इस दौरान कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी. सवालों के बीच स्वायत्त शासन विभाग को दोबारा एक आदेश निकालना पड़ा. अब डी-सीज सिर्फ सुरक्षा इंतजाम पूरे करने के लिए होगा, कारोबार के लिए नहीं.

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स्वायत्त शासन विभाग के नए आदेश क्या हैं?

फायर सेफ्टी नियमों की अनदेखी पर सीज किए गए भवनों को सरकार ने राहत तो दे दी, लेकिन राहत के साथ सख्त शर्त भी जोड़ दी. स्वायत्त शासन विभाग के नए आदेश के मुताबिक, अब फायर एनओसी या फायर सेफ्टी उपकरण नहीं होने के कारण सीज किए गए भवन जुर्माना जमा कराने के साथ फायर सेफ्टी उपकरण के साथ फायर एनओसी लेने के लिए आवेदन के तीन दिन में डी-सीज हो सकेंगे, लेकिन इस दौरान वहां कोई भी व्यवसायिक गतिविधि नहीं चल सकेगी.

दरअसल, हाल ही में फायर सेफ्टी को लेकर जयपुर समेत प्रदेश के बड़े शहरों में नगर निकायों ने कई रेस्टोरेंट, कोचिंग संस्थान, होटल, क्लब और बार सीज किए हैं. अब विभाग ने रास्ता निकाला और तय किया कि जुर्माना जमा कराने के बाद भवन को 30 दिन के लिए अस्थाई रूप से डी-सीज किया जा सकता है.

कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी?

स्वायत्त शासन विभाग के शुरुआती आदेश के बाद कुछ सीज प्रतिष्ठानों ने राहत का फायदा उठाते हुए डी-सीज की प्रक्रिया शुरू कर दी. जयपुर में एक रेस्टोरेंट संचालक ने तो भवन डी-सीज होते ही संचालन भी शुरू कर दिया. इसके बाद सवाल खड़े हुए कि अगर फायर सिस्टम लगाए बिना ही गतिविधियां शुरू हो गईं और कोई हादसा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी होगी. इसी विवाद के बाद विभाग ने स्थिति साफ करते हुए दूसरा आदेश जारी किया और कहा कि डी-सीज अवधि सिर्फ फायर सेफ्टी इंतजाम लगाने के लिए होगी, व्यापार चलाने के लिए नहीं.

नए प्रावधान के तहत भवन मालिक या संचालक को नगरीय निकाय में आवेदन करना होगा. निर्धारित पेनल्टी 10 रुपए प्रति वर्गफीट या अधिकतम 50 हजार रुपये जमा कराने के बाद निकाय को तीन दिन में डी-सीज की कार्रवाई करनी होगी. अगर तीन दिन में डी-सीज की कार्रवाई नहीं होती है तो आवेदक स्वायत्त शासन निदेशालय में अपील कर सकेगा. डी-सीज भवन मालिक को 30 दिन का समय मिलेगा. इस अवधि में फायर फाइटिंग सिस्टम, उपकरण और जरूरी सुरक्षा इंतजाम लगाने होंगे. इसके बाद नगरीय निकाय की फायर विंग निरीक्षण करेगी और फायर एनओसी जारी होने के बाद ही व्यवसायिक गतिविधियां शुरू हो सकेंगी.

30 दिनों में फायर सेफ्टी नियमों की पालना

बहरहाल, आदेश में साफ किया गया है कि डी-सीज अवधि में रेस्टोरेंट, होटल, क्लब, बार या किसी भी तरह की व्यावसायिक गतिविधि संचालित मिली तो भवन को तुरंत दोबारा सीज किया जाएगा यानी सरकार ने सीज भवनों के लिए दरवाजा तो खोला है, लेकिन कारोबार के लिए नहीं, सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए. अब निगाह रहेगी कि निकाय इन 30 दिनों में फायर सेफ्टी नियमों की पालना कितनी सख्ती से करवाते हैं.