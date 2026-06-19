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राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान लोक सेवा आयोग में राज्यपाल ने प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा को सदस्य नियुक्त किया है. दोनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 19, 2026, 11:33 PM|Updated: Jun 19, 2026, 11:33 PM
राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश
Image Credit: RPSC Members Appointment

RPSC Members Appointment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी करते हुए आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है. इसमें प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा को RPSC का सदस्य बनाया गया है. यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उस आधार पर मान्य रहेगी. इसके साथ ही आयोग में प्रशासनिक स्तर पर भी एक अहम बदलाव किया गया है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राज्यपाल के आदेश से हुई नियुक्ति
राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों नए सदस्यों को आयोग में शामिल किया गया है. प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा अब RPSC में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से आयोग के कामकाज में और मजबूती आएगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं को और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा.

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6 साल या 62 वर्ष तक रहेगा कार्यकाल
नियुक्ति आदेश में साफ किया गया है कि दोनों सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा. इनमें से जो भी स्थिति पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा. यह नियम सभी सदस्य पदों पर लागू होता है ताकि आयोग में एक निश्चित कार्यप्रणाली बनी रहे.

RPSC में कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति
इसके साथ ही आयोग में एक और अहम बदलाव हुआ है. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें पूर्व अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल पूरा होने के बाद दी गई है. इस बदलाव के बाद आयोग के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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