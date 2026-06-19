/राजस्थान लोक सेवा आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति, राज्यपाल ने जारी किए आदेश

RPSC Members Appointment: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने आदेश जारी करते हुए आयोग में दो नए सदस्यों की नियुक्ति की है. इसमें प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा को RPSC का सदस्य बनाया गया है. यह नियुक्ति पदभार ग्रहण करने से अधिकतम 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, उस आधार पर मान्य रहेगी. इसके साथ ही आयोग में प्रशासनिक स्तर पर भी एक अहम बदलाव किया गया है, जहां लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को कार्यवाहक अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

राज्यपाल के आदेश से हुई नियुक्ति

राज्यपाल की ओर से जारी आदेश के अनुसार दोनों नए सदस्यों को आयोग में शामिल किया गया है. प्रो. (डॉ.) संतोष आनंद और डॉ. दीपक कुमार शर्मा अब RPSC में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे. सरकार का मानना है कि इन नियुक्तियों से आयोग के कामकाज में और मजबूती आएगी तथा भर्ती प्रक्रियाओं को और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकेगा.

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6 साल या 62 वर्ष तक रहेगा कार्यकाल

नियुक्ति आदेश में साफ किया गया है कि दोनों सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक रहेगा. इनमें से जो भी स्थिति पहले पूरी होगी, उसी के आधार पर उनका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा. यह नियम सभी सदस्य पदों पर लागू होता है ताकि आयोग में एक निश्चित कार्यप्रणाली बनी रहे.

RPSC में कार्यवाहक अध्यक्ष की भी नियुक्ति

इसके साथ ही आयोग में एक और अहम बदलाव हुआ है. लेफ्टिनेंट कर्नल केसरी सिंह राठौड़ को राजस्थान लोक सेवा आयोग का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है. यह जिम्मेदारी उन्हें पूर्व अध्यक्ष यूआर साहू का कार्यकाल पूरा होने के बाद दी गई है. इस बदलाव के बाद आयोग के प्रशासनिक कामकाज की जिम्मेदारी अब उनके पास होगी.