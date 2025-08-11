Zee Rajasthan
Jaipur News: जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर में तिरंगों की गूंज, 2100 घरों तक पहुंचेगा देशभक्ति का संदेश

Rajasthan News: जयपुर के गोविंददेवजी मंदिर में स्वतंत्रता दिवस से पहले देशभक्ति का माहौल. विशेष कार्यक्रम में 2100 तिरंगे बांटे गए और लोगों से 15 अगस्त को सम्मानपूर्वक फहराने का संकल्प लिया गया. देशभक्ति गीतों, बच्चों के उत्साह और जोशीले नारों से माहौल गूंज उठा.

Published: Aug 11, 2025, 17:28 IST

Govind Dev Ji Mandir: स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी जयपुर में देशभक्ति का रंग चढ़ने लगा है. स्वतंत्रता दिवस से पहले जयपुर के आराध्य गोविंददेवजी मंदिर तिरंगे की रंगत में रंगा नजर आया. मंदिर में आने वाले भक्त सामान्यतः प्रसाद, फूल या चंदन लेकर लौटते हैं, लेकिन इस आज प्रसाद के साथ उनके हाथों में तिरंगा था. वह भी 2100 घरों तक पहुंचने के संकल्प के साथ.

2100 ध्वज बांटे गए
महंत अंजन कुमार गोस्वामी के सानिध्य में हुए विशेष कार्यक्रम में 2100 तिरंगा ध्वज निशुल्क बांटे गए. खास बात यह रही कि यहां ध्वज सिर्फ बांटे नहीं गए, बल्कि हर व्यक्ति से यह वादा भी लिया गया कि 15 अगस्त पर वह इसे अपने घर, दुकान और संस्थान पर पूरे सम्मान के साथ फहराएंगे. मंदिर परिसर में देशभक्ति गीतों की गूंज और हाथों में लहराते तिरंगों ने माहौल को ऐसा बना दिया जैसे स्वतंत्रता दिवस पहले ही आ गया हो. बच्चे मासूम उत्सुकता से ध्वज लेकर दौड़ते नजर आए, तो बुजुर्ग श्रद्धा से तिरंगे को माथे से लगाते दिखे.

क्या बोले महंत अंजन कुमार गोस्वामी?
महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने बच्चों को स्वतंत्रता संग्राम के किस्से सुनाए और बताया कि तिरंगा सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी आन, बान और शान का प्रतीक है. उन्होंने कहा स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए महज एक तारीख नहीं, बल्कि यह संकल्प लेने का दिन है कि हम अपने देश की एकता और प्रगति के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे. इस अवसर पर राधा गोविंददेवजी के चाकर स्वयंसेवकों ने पूरे जोश के साथ हर घर तिरंगा अभियान की महत्ता समझाई. उनका संदेश साफ था तिरंगा सिर्फ उत्सव का हिस्सा नहीं, बल्कि हर भारतीय के जीवन का स्थायी सम्मान बनना चाहिए. कार्यक्रम के अंत में भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. तिरंगे की लहर और देशभक्ति के जज्बे ने हर किसी के मन में एक ही भावना भर दी मैं भारत हूं, और भारत मुझमें है.

