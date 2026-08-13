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OBC आरक्षण पर घमासान! डोटासरा ने सरकार को घेरा, बोले- आबादी ज्यादा फिर भी आरक्षण कम क्यों?

Rajasthan News: राजस्थान में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कई जिलों में OBC आबादी के मुकाबले कम आरक्षण देने और प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं होने का आरोप लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published:Aug 13, 2026, 08:36 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 08:36 PM IST
OBC आरक्षण पर घमासान! डोटासरा ने सरकार को घेरा, बोले- आबादी ज्यादा फिर भी आरक्षण कम क्यों?
Image Credit: राजस्थान में OBC आरक्षण को लेकर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधा.

Rajasthan Politics News: राजस्थान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने OBC आरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि कई जिलों में OBC आबादी काफी ज्यादा होने के बावजूद आरक्षण का हिस्सा कम रखा गया है. डोटासरा का दावा है कि कई जगह SC, ST और OBC को मिलाकर भी कुल आरक्षण 50 फीसदी तक नहीं पहुंच रहा है. उन्होंने सरकार से आरक्षण तय करने का आधार और पूरी प्रक्रिया साफ करने की मांग की है.

कई जिलों में OBC आबादी ज्यादा होने का दावा
डोटासरा ने अजमेर, बाड़मेर, ब्यावर, चूरू, डीग, डीडवाना-कुचामन, जैसलमेर, झुंझुनूं, कोटपूतली-बहरोड़, फलोदी और सीकर समेत कई जिलों के आंकड़ों का हवाला दिया. उन्होंने कहा कि इन जिलों में OBC की आबादी काफी अधिक है, लेकिन आरक्षित सीटों की संख्या उसके हिसाब से नहीं रखी गई है. उनका सवाल है कि जब आबादी ज्यादा है तो आरक्षण का हिस्सा कम क्यों है.

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50 फीसदी आरक्षण की सीमा पर उठाया सवाल
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि SC और ST को आरक्षण देने के बाद भी कई जिलों में कुल आरक्षण 50 फीसदी की सीमा तक नहीं पहुंच रहा है. ऐसे में OBC के हिस्से में कटौती करने की जरूरत क्या थी. उन्होंने सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब देने की मांग की. डोटासरा का कहना है कि आरक्षण का निर्धारण आबादी और पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर होना चाहिए.

आरक्षण तय करने के आधार पर भी सवाल
डोटासरा ने आरक्षण तय करने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने OBC वर्ग के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक पिछड़ेपन समेत दूसरे पहलुओं की तथ्यात्मक जांच की बात कही है. ऐसे में सरकार को बताना चाहिए कि राजस्थान में OBC के पिछड़ेपन का आकलन आखिर किस आधार पर किया गया.

सिर्फ आंकड़ों से पिछड़ापन तय नहीं हो सकता
डोटासरा ने कहा कि केवल जनाधार जैसे आंकड़ों को आधार बनाकर किसी वर्ग के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन का फैसला नहीं किया जा सकता. इसके लिए जमीन पर मौजूद स्थिति और दूसरे जरूरी पहलुओं की भी जांच होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि OBC आरक्षण तय करते समय किन आंकड़ों और रिपोर्ट को आधार बनाया गया.

पारदर्शिता को लेकर सरकार पर निशाना
कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने आरक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर भी सवाल उठाए. उनका आरोप है कि आरक्षण तय करने की प्रक्रिया को लेकर कई बातें साफ नहीं हैं. डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी जोर-शोर से उठाएगी और सरकार से जवाब मांगेगी.

नगर निकाय चुनावों को लेकर कांग्रेस की तैयारी
डोटासरा ने इस दौरान आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर भी पार्टी की रणनीति बताई. उन्होंने कहा कि कांग्रेस का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा जगहों पर पार्टी के बोर्ड बनाना है. इसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारी में जुटने और संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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