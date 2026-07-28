/80 हजार करोड़ का मेगा प्लान! राजस्थान के हर गांव तक पहुंचेगा साफ पानी

Jaipur News: राजस्थान सरकार ने ग्रामीण इलाकों में हर घर तक साफ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के लिए करीब 80 हजार करोड़ रुपए का बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है. इस योजना के तहत नई पेयजल परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जाएगा, तकनीकी स्टाफ की भर्ती बढ़ाई जाएगी और गांवों में पानी की योजनाओं का संचालन पंचायतों के सहयोग से किया जाएगा. मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सभी योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने और वित्तीय रोडमैप को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए.

80 हजार करोड़ के रोडमैप पर तेज होगी तैयारी

बैठक में मुख्य सचिव ने वित्त विभाग और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) को 80 हजार करोड़ रुपए की वित्तीय योजना को जल्द अंतिम रूप देने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाली राशि का पूरा उपयोग किया जाए, ताकि सभी महत्वपूर्ण पेयजल परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें. सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बिना रुकावट स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाए.

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जल्द शुरू होगा 'जल अर्पण' कार्यक्रम

राज्य सरकार जल्द ही 'जल अर्पण' कार्यक्रम शुरू करने जा रही है. इसके पहले चरण में 1200 से ज्यादा पूरी हो चुकी ग्रामीण पेयजल योजनाओं को पंचायतों और स्थानीय समुदाय के हवाले किया जाएगा. इससे इन योजनाओं का रखरखाव और संचालन गांव स्तर पर ही बेहतर तरीके से हो सकेगा और लोगों की भागीदारी भी बढ़ेगी.

तकनीकी स्टाफ की भर्ती होगी तेज

पेयजल योजनाओं को बेहतर ढंग से चलाने के लिए सरकार तकनीकी कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ाएगी. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से जूनियर इंजीनियर (जेई) की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी. इसके लिए अलग से समयबद्ध भर्ती कैलेंडर तैयार किया जाएगा, ताकि खाली पद जल्द भरे जा सकें.

3 हजार नए तकनीकी पद होंगे सृजित

राजस्थान ग्रामीण पेयजल एवं स्वच्छता निगम (आरडब्ल्यूएसएससी) को मजबूत बनाने के लिए 3 हजार जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के नए पद बनाए जाएंगे. इन पदों पर भर्ती आईबीपीएस के माध्यम से पारदर्शी तरीके से होगी. साथ ही परियोजनाओं की निगरानी और खरीद प्रक्रिया को तेज करने के लिए निगम में अलग-अलग तकनीकी और प्रोक्योरमेंट समितियां भी बनाई जाएंगी.

पंचायतों को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी

सरकार ग्रामीण पेयजल योजनाओं के लंबे समय तक बेहतर संचालन के लिए नई ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस (ओएंडएम) नीति तैयार कर रही है. इसके तहत ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को पंचायतों की स्थायी समिति के रूप में मजबूत बनाया जाएगा. इससे गांव स्तर पर योजनाओं की निगरानी और रखरखाव आसान होगा.

युवाओं और महिलाओं को मिलेगा रोजगार

सरकार इस योजना के जरिए रोजगार के नए अवसर भी तैयार करना चाहती है. सुजलम शक्ति समूहों और नल जल मित्रों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण युवा और महिला समूह पेयजल योजनाओं के संचालन और रखरखाव में सक्रिय भूमिका निभा सकें. सरकार का मानना है कि इससे गांवों में साफ पानी की व्यवस्था मजबूत होने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.