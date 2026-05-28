/भैराणा धाम में रात 1:30 बजे आखिर कैसे हुआ समझौता? बेनीवाल-प्रशासन में सहमति बनने के बाद टला जयपुर कूच

Bhairana Dham Protest: भैराणा धाम बचाओ आंदोलन को लेकर बुधवार देर रात बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला. आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल जयपुर कूच के लिए हजारों समर्थकों और साधु-संतों के साथ निकले थे, लेकिन जयपुर-अजमेर हाईवे पर मौखमपुरा के पास पुलिस और प्रशासन ने उनके काफिले को रोक लिया. इसके बाद देर रात तक प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का दौर चला. करीब रात 1:30 बजे दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई, जिसके बाद जयपुर कूच टाल दिया गया.

दरअसल पिछले 42 दिनों से भैराणा धाम के पास प्रस्तावित रीको क्षेत्र को निरस्त करने की मांग को लेकर साधु-संत और स्थानीय लोग आंदोलन कर रहे थे. आंदोलनकारियों का कहना था कि रीको परियोजना से धार्मिक आस्था, पर्यावरण, नदी-नालों और आसपास की जमीनों पर असर पड़ेगा. संतों का आरोप था कि औद्योगिक क्षेत्र बनने से भैराणा धाम की पवित्रता प्रभावित होगी और इलाके का प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ सकता है. इसी मुद्दे को लेकर लगातार धरना, महापंचायत और विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे.

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महापंचायत में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी. तेज गर्मी और लू के बावजूद हजारों लोग आंदोलन में शामिल हुए. इसी दौरान हनुमान बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि यदि रीको को निरस्त नहीं किया गया तो वे आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे और जयपुर कूच करेंगे. आंदोलन को देखते हुए प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहा. हाईवे पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और देर रात तक अफसर मौके पर डटे रहे.

बातचीत के दौरान कलेक्टर संदेश नायक ने साधु-संतों और बेनीवाल से समझाइश की. आखिरकार प्रशासन ने 800 बीघा जमीन पर चल रहे रीको के सभी कार्य तुरंत रोकने पर सहमति जताई. साथ ही एक हाई पावर कमेटी बनाने का फैसला हुआ, जिसमें साधु-संत, प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. यह कमेटी पूरे मामले की जांच कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. प्रशासन ने इसके लिए एक महीने का समय मांगा है. तब तक संबंधित जमीन पर किसी तरह का औद्योगिक काम नहीं होगा.

सहमति बनने के बाद हनुमान बेनीवाल ने इसे जनता और संतों की जीत बताया. उन्होंने कहा कि आंदोलन जनता की भावनाओं से जुड़ा था और अब सरकार को संतों की रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेना होगा. बेनीवाल ने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील भी की और कहा कि देर रात होने और हाईवे पर भीड़ ज्यादा होने के कारण सभी की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है.

हालांकि समझौता होने के बाद जयपुर कूच रद्द कर दिया गया, लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. संतों का धरना अभी भी जारी है. आंदोलनकारी अब कमेटी की रिपोर्ट और सरकार के अगले फैसले का इंतजार कर रहे हैं. इलाके में फिलहाल स्थिति शांत है, लेकिन पूरे घटनाक्रम पर प्रदेशभर की नजर बनी हुई है.