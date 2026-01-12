जयपुर में 88 कर्मचारी संगठनों की चेतावनी रैली, लोगों की झेलनी पड़ी जाम की मार

Rajasthan News: जयपुर में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर सरकारी व संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया. अल्बर्ट हॉल से सिविल लाइंस तक रैली निकाली गई. पदोन्नति, OPS बहाली, नियमितीकरण सहित मांगों को लेकर जाम भी लगा.
Jaipur News: जयपुर में आज बड़ी संख्या में सरकारी और संविदा पर कार्यरत कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं. अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासभा के आह्वान पर कर्मचारी अल्बर्ट हॉल पर एकत्र हुए. इसके बाद सभी ने रैली के रूप में सिविल लाइंस फाटक की ओर कूच किया. रैली के दौरान कर्मचारी नारेबाजी करते हुए और गीत गाते हुए सिविल लाइंस फाटक की तरफ बढ़े. इस कारण रामबाग सर्किल से अजमेरी गेट तक और स्टैचू सर्किल से राजमंदिर सिनेमा की ओर जाने वाले मार्गों पर लंबा जाम लग गया.
ये हैं प्रमुख मांगें
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की मांग है कि पदोन्नति की प्रक्रिया में सुधार किया जाए, पुरानी पेंशन योजना को यथावत रखा जाए, संविदा और ठेका कर्मचारियों को नियमित किया जाए, स्थानांतरण नीति लागू हो और निजीकरण पर रोक लगाई जाए.
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि पिछले दो वर्षों से सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई संवाद नहीं हुआ है. बजट से पहले हर वर्ग से सुझाव लिए जा रहे हैं, लेकिन कर्मचारियों की बात सुनने के लिए सरकार के पास केवल 40 सेकंड का समय है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने कर्मचारियों से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं की.
प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि OPS से छेड़छाड़ बंद करने, पदोन्नति में हो रही अनियमितताओं को खत्म करने, संविदा व ठेका कर्मियों को नियुक्ति देने और ट्रांसफर नीति बनाने सहित सात सूत्री मांगों को लेकर यह कूच किया जा रहा है. दो साल बीत जाने के बावजूद सरकार ने इतने बड़े संगठन से कोई संवाद नहीं किया.
रामबाग सर्किल से अजमेरी गेट तक जाम
रामबाग सर्किल से अजमेरी गेट तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा रहा. लोग करीब एक घंटे तक जाम में फंसे रहे. कुछ अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे, लेकिन जाम के कारण परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच सके.
कर्मचारियों की प्रमुख मांगें
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से पदोन्नति और वेतन विसंगतियों को दूर करने, संविदा और ठेका कर्मचारियों को नियमित करने, ट्रांसफर नीति लागू करने, आठवां वेतन आयोग लागू करने और पुरानी पेंशन योजना जारी रखने की मांग की जा रही है.
रास्ते किए गए बंद
सांगानेरी गेट से अल्बर्ट हॉल होते हुए JLN मार्ग और JLN से अल्बर्ट हॉल की ओर जाने वाले रास्तों पर गेट बंद कर दिए गए हैं. पुलिस वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित कर रही है. बड़ी संख्या में कर्मचारी अल्बर्ट हॉल पर एकत्र होकर रैली के रूप में सिविल लाइंस की ओर बढ़ेंगे.
राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की चेतावनी रैली
1. रैली के कारण शहर में ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित
2. महारैली में 88 संगठनों के कर्मचारी शामिल
3. रामनिवास बाग से 22 गोदाम पुलिया तक निकाली जा रही रैली
4. 22 गोदाम पुलिया के नीचे कर्मचारियों की सभा होगी
5. प्रदेशभर से कर्मचारी जयपुर पहुंचे
6. वेतन और पदोन्नति विसंगति, संविदा कार्मिकों के नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन
