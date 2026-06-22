Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में अचानक रद्द हुआ 3,200 MW का मेगा पावर टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला?

राजस्थान में अचानक रद्द हुआ 3,200 MW का मेगा पावर टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला?

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने 3,200 मेगावॉट कोयला आधारित बिजली खरीद टेंडर रद्द कर दिया है. RUVITL ने DBFOO मॉडल के तहत जारी यह दीर्घकालिक टेंडर 11 जून के आदेश से वापस लिया. CEA रिपोर्ट में बताया गया कि अतिरिक्त क्षमता की जरूरत नहीं है, इसलिए यह फैसला लिया गया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNeha Sharma
Published: Jun 22, 2026, 10:01 PM|Updated: Jun 22, 2026, 10:01 PM
राजस्थान में अचानक रद्द हुआ 3,200 MW का मेगा पावर टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला?
Image Credit: 3200 Megawatt Coal Based Power Tender Cancelled

3200 Megawatt Tender Cancelled: राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 3,200 मेगावॉट क्षमता के कोयला आधारित बिजली संयंत्र से बिजली खरीद का टेंडर रद्द कर दिया है. राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड (RUVITL) ने 11 जून को जारी आदेश में डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट (DBFOO) मॉडल के तहत जारी दीर्घकालिक बिजली खरीद टेंडर को निरस्त कर दिया. इस फैसले को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है.

टेंडर रद्द करने के पीछे की वजह
सरकार का यह फैसला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान के बाद आया है. CEA की रिपोर्ट में साफ संकेत था कि राजस्थान की भविष्य की अनुमानित बिजली मांग बिना अतिरिक्त 3,200 मेगावॉट कोयला आधारित प्लांट के भी पूरी की जा सकती है. विशेषज्ञों और उपभोक्ता समूहों ने पहले ही इस अतिरिक्त क्षमता वृद्धि पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क था कि अगर बिना जरूरत के नया थर्मल प्लांट लगा तो अधिशेष उत्पादन क्षमता की फिक्स्ड कॉस्ट उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जुड़ जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

RERC ने भी मांगा था जवाब
टेंडर रद्द होने से कुछ सप्ताह पहले ही राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने राज्य की स्वामित्व वाली राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) को नोटिस भेजकर अतिरिक्त क्षमता की जरूरत को उचित ठहराने के लिए कहा था. आयोग ने पूछा था कि जब सोलर और विंड से रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है तो 3,200 MW का नया कोयला प्लांट क्यों जरूरी है. RUVITL का ताजा आदेश RERC की इसी आपत्ति के बाद आया है.

नवीकरणीय ऊर्जा बनी गेमचेंजर
ऊर्जा क्षेत्र के विश्लेषकों के मुताबिक टेंडर वापसी इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान अब महंगे कोयला आधारित उत्पादन के बजाय सस्ते विकल्पों पर फोकस कर रहा है. राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है. पवन ऊर्जा भी तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ BESS और अंतर-राज्यीय ग्रिड से बिजली उपलब्धता ने थर्मल की निर्भरता कम कर दी है. पीक आवर में भी अब सोलर + बैटरी कॉम्बिनेशन से मांग पूरी की जा सकती है.

उपभोक्ताओं को क्या फायदा
अगर 3,200 MW का नया कोयला प्लांट लगता तो अगले 25 साल तक उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उपभोक्ताओं को देनी पड़ती, चाहे बिजली लें या न लें. CEA के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में पहले से ही कई घंटे अधिशेष क्षमता रहती है. ऐसे में नया प्लांट लगाने से बिजली महंगी होने का खतरा था. टेंडर रद्द होने से उपभोक्ताओं पर संभावित वित्तीय बोझ टल गया है.

DBFOO मॉडल क्या था
रद्द किए गए टेंडर में निजी कंपनी को अपने पैसे से थर्मल प्लांट डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट करना था. RUVITL 25 साल तक उससे बिजली खरीदती. लेकिन मांग विश्लेषण में यह प्रोजेक्ट व्यावहारिक नहीं पाया गया.

आगे की रणनीति
ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब राज्य सरकार का फोकस 2030 तक बेह्तरीन नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पर है. साथ ही बैटरी स्टोरेज लगाने की योजना है. इससे रात में भी सोलर पावर का इस्तेमाल हो सकेगा. अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें मजबूत होने से जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली ली जा सकेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:जोधपुर में दूसरी प्रसूता को भी किया गया एम्स रेफर, सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत

ट्रेंडिंग न्यूज़

भजनलाल सरकार का बड़ा फैसला, अब 21 दिन के भीतर होगा फसल बीमा क्लेम का भुगतान !

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में आंधी के साथ बारिश का दौर

चार माह की गर्भवती महिला को पति, सास और देवर ने पीटा, खून से लथपथ पहुंची अस्पताल

राजस्थान में लागू होगा नया ग्रीन बिल्डिंग कोड, सोलर पैनल और EV चार्जिंग होगी जरूरी

ताबड़तोड़ बारिश का अलर्ट, राजस्थान के 13 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल!

प्रतापगढ़ में तस्करों के अवैध साम्राज्य पर बुलडोजर, करोड़ों का फार्म हाउस ध्वस्त

झुंझुनूं, सीकर, फतेहपुर, समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ हुई बारिश

जयपुर-दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को मिली हरी झंडी, राजस्थान और बिहार के बीच सीधी रेल सेवा शुरू

नागौर-जोधपुर सीमा पर भीषण सड़क हादसा, ट्रेलर-कार टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, कार के उड़ गए परखच्चे

नीट री एग्जाम के दौरान नकल प्रयास का मामला, कोर्ट में पेशी के दौरान मुंह छिपाती नजर आई छात्रा

अलवर में 36 करोड़ की नहर पक्कीकरण परियोजना का शिलान्यास, किसानों को मिलेगा सिंचाई का बड़ा लाभ

कोटा-बीकानेर के बाद अब जोधपुर में हड़कंप, सिजेरियन डिलीवरी के बाद 8 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ी

सोना-चांदी के भाव धड़ाम, बाजार में मची हलचल! जानें आज के ताजा रेट

राजस्थान ATS की बड़ी कार्रवाई, जैश-ए-मोहम्मद की महिला स्लीपर सेल गिरफ्तार

RVUNL भर्ती अपडेट, ग्रुप-I इलेक्ट्रीशियन-लाइनमैन रिजल्ट जारी, 2000 युवाओं का इंतजार खत्म

Jaipur: RE-NEET एग्जाम में छात्रा ने कपड़ों के हुक में छिपाया था मोबाइल, रंगे हाथों गई पकड़ी

'मैं देश का सबसे संतुष्ट राजनीतिज्ञ हूं, मुझे पार्टी से बिना मांगे सब कुछ मिला है' - अशोक गहलोत

पहले मजदूर अब शिक्षक, बालोतरा के धर्मेंद्र ने झोपड़ी में भी पूरा कर दिखाया सपना

झुंझुनूं में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर की टक्कर से बिजली विभाग के लाइनमैन की मौत, चालक फरार

झालावाड़ में हाई अलर्ट मॉकड्रिल: खेल संकुल में आतंकी हमला, बच्चों को बनाया बंधक, कमांडो ने चार आतंकियों को मार गिराया

कुछ ही घंटों के बारिश में बहने लगा कोटा, कई पेड़ उखड़े, घंटों से लाइट भी गुल

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं चटपटी दही मिर्ची, जानें रेसिपी और फायदे

डूंगरपुर की महिला वकील ने 11 गांवों के पंचों पर लगाए गंभीर आरोप, कार्रवाई करने की मांग

Jaisalmer: चालक की हत्या कर ऊपर चढ़ा दिया ट्रैक्टर, लूट के लिए रची साजिश

एक साथ गई मां और गर्भस्थ बच्चे की जान, बांसवाड़ा में अस्पताल पर लापरवाही के गंभीर आरोप

राजस्थान के 10 जिलों में आसमान से गिरेंगे मोटे-मोटे ओले, भयंकर आंधी तूफान के साथ ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे ये जिले

राजस्थान में बरस रही इंद्रदेव की कृपा! इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट

"मेरा कसूर क्या है" मुझे क्यों मार रहे हो बताओ? झुंझुनूं रेलवे स्टेशन पर युवक को GRP हेड कांस्टेबल ने पीटा

जोधपुर में दूसरी प्रसूता को भी किया गया एम्स रेफर, सिजेरियन के बाद बिगड़ी हालत

Udaipur: फतहनगर में जामा मस्जिद के बाहर जमकर मारपीट, वीडियो हुआ वायरल

जैसलमेर में 'गोल्डन ओएसिस' की तैयारी, 142 फार्महाउस और 46 दुकानें होंगी नीलाम

NEET Re Exam: अंडरगारमेंट्स में मोबाइल छिपाकर पहुंची छात्रा, AI से जवाब ढूंढने की कोशिश! NEET री-एग्जाम में फिर लगी सेंध!

सोना-चांदी में 1 दिन में सबसे बड़ी गिरावट! बाजार में मचा हड़कंप, जानें ताजा रेट

पांचना बांध विवाद-सपोटरा के 411 गांवों की महापंचायत आज,प्रशासन अलर्ट,आर-पार की जंग में किसान

राजस्थान में तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादले फिर अटके, बढ़ा आक्रोश

अजमेर में नीट री-एग्जाम केंद्र पर बुर्के को लेकर हंगामा, समझाइश के बाद मिला प्रवेश

बाजार में अचानक बदलाव, गिरावट के बाद बढ़े सोना-चांदी के दाम, जानें ताजा रेट

बालोतरा में दर्दनाक हादसा, मां-बेटे की डिग्गी में डूबने से हुई मौत

चांदी के कड़ों के लिए भतीजे ने ताई के काट दिए पैर, 8 दिन तक कुएं की लाश पर रखता रहा नजर

TAGS:
Rajasthan News
jaipur news

About the Author

SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में अचानक रद्द हुआ 3,200 MW का मेगा पावर टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला?
Rajasthan News
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan News
4
rajasthan politics
5
Rajasthan News