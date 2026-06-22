/राजस्थान में अचानक रद्द हुआ 3,200 MW का मेगा पावर टेंडर, जानिए क्या है पूरा मामला?

3200 Megawatt Tender Cancelled: राजस्थान सरकार ने राज्य में प्रस्तावित 3,200 मेगावॉट क्षमता के कोयला आधारित बिजली संयंत्र से बिजली खरीद का टेंडर रद्द कर दिया है. राजस्थान ऊर्जा विकास एवं आईटी सर्विसेज लिमिटेड (RUVITL) ने 11 जून को जारी आदेश में डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ओन एंड ऑपरेट (DBFOO) मॉडल के तहत जारी दीर्घकालिक बिजली खरीद टेंडर को निरस्त कर दिया. इस फैसले को ऊर्जा क्षेत्र में बड़ा नीतिगत बदलाव माना जा रहा है.

टेंडर रद्द करने के पीछे की वजह

सरकार का यह फैसला केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) की रिसोर्स एडिक्वेसी प्लान के बाद आया है. CEA की रिपोर्ट में साफ संकेत था कि राजस्थान की भविष्य की अनुमानित बिजली मांग बिना अतिरिक्त 3,200 मेगावॉट कोयला आधारित प्लांट के भी पूरी की जा सकती है. विशेषज्ञों और उपभोक्ता समूहों ने पहले ही इस अतिरिक्त क्षमता वृद्धि पर सवाल उठाए थे. उनका तर्क था कि अगर बिना जरूरत के नया थर्मल प्लांट लगा तो अधिशेष उत्पादन क्षमता की फिक्स्ड कॉस्ट उपभोक्ताओं के बिजली बिल में जुड़ जाएगी.

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RERC ने भी मांगा था जवाब

टेंडर रद्द होने से कुछ सप्ताह पहले ही राजस्थान विद्युत नियामक आयोग (RERC) ने राज्य की स्वामित्व वाली राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (RVUNL) को नोटिस भेजकर अतिरिक्त क्षमता की जरूरत को उचित ठहराने के लिए कहा था. आयोग ने पूछा था कि जब सोलर और विंड से रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है तो 3,200 MW का नया कोयला प्लांट क्यों जरूरी है. RUVITL का ताजा आदेश RERC की इसी आपत्ति के बाद आया है.

नवीकरणीय ऊर्जा बनी गेमचेंजर

ऊर्जा क्षेत्र के विश्लेषकों के मुताबिक टेंडर वापसी इस बात को दर्शाती है कि राजस्थान अब महंगे कोयला आधारित उत्पादन के बजाय सस्ते विकल्पों पर फोकस कर रहा है. राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता अच्छी स्थिति में पहुंच चुकी है. पवन ऊर्जा भी तेजी से बढ़ रही है. इसके साथ ही उभरती बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ BESS और अंतर-राज्यीय ग्रिड से बिजली उपलब्धता ने थर्मल की निर्भरता कम कर दी है. पीक आवर में भी अब सोलर + बैटरी कॉम्बिनेशन से मांग पूरी की जा सकती है.

उपभोक्ताओं को क्या फायदा

अगर 3,200 MW का नया कोयला प्लांट लगता तो अगले 25 साल तक उसकी फिक्स्ड कॉस्ट उपभोक्ताओं को देनी पड़ती, चाहे बिजली लें या न लें. CEA के आंकड़ों के मुताबिक राजस्थान में पहले से ही कई घंटे अधिशेष क्षमता रहती है. ऐसे में नया प्लांट लगाने से बिजली महंगी होने का खतरा था. टेंडर रद्द होने से उपभोक्ताओं पर संभावित वित्तीय बोझ टल गया है.

DBFOO मॉडल क्या था

रद्द किए गए टेंडर में निजी कंपनी को अपने पैसे से थर्मल प्लांट डिज़ाइन, बिल्ड, फाइनेंस और ऑपरेट करना था. RUVITL 25 साल तक उससे बिजली खरीदती. लेकिन मांग विश्लेषण में यह प्रोजेक्ट व्यावहारिक नहीं पाया गया.

आगे की रणनीति

ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक अब राज्य सरकार का फोकस 2030 तक बेह्तरीन नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य पर है. साथ ही बैटरी स्टोरेज लगाने की योजना है. इससे रात में भी सोलर पावर का इस्तेमाल हो सकेगा. अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन लाइनें मजबूत होने से जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों से भी बिजली ली जा सकेगी.