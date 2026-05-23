/सरकारी महकमों में बड़ा बदलाव! अब गाड़ियों से लेकर विदेश यात्राओं तक सब पर सख्त लगाम

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर अब राज्य सरकार के संसाधनों पर दिखाई देगा. वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में कटौती, सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग, विदेश यात्राओं पर रोक, बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आयोजित करने और ई-ऑफिस सिस्टम को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं. सरकार का दावा है कि इससे अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगेगी और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी. हालांकि वर्क फ्रॉम होम का सर्कुलर में जिक्र नहीं किया गया है.

वैश्विक संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से खर्च कम कर मितव्ययता बरतने की अपील की थी. मोदी की इस अपील के बाद राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कारकेड में वाहनों की संख्या सीमित कर दी, वहीं इलेक्ट्रॉनिक कार का उपयोग शुरू कर दिया. इधर अब राज्य के वित्त विभाग ने सरकारी खर्चों में अनुशासन लागू करने के लिए सर्कुलर जारी किया है. वित्त विभाग ने साफ कहा है कि सभी विभाग, बोर्ड, निगम, स्वायत्तशासी संस्थाएं और सरकारी उपक्रम अब सीमित संसाधनों में काम करें और फिजूल खर्ची पर रोक लगाएं. मुख्यमंत्री के काफिले में वाहनों की संख्या पहले ही सीमित की जा चुकी है और अब मंत्रियों, आयोगों और निगमों के पदाधिकारियों को भी केवल अत्यावश्यक वाहनों के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं.

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पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह ई व्हीकल

सरकार ने यह भी तय किया है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा. पहले चरण में शहरों में काम करने वाले अधिकारियों के लिए खरीदे जाने वाले नए वाहन ई-व्हीकल होंगे. संविदा वाहनों में भी ई-व्हीकल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. प्रदेश में ई व्हीकल चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए कहा गया है. सरकार ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग अपनाने के भी निर्देश दिए हैं. एक ही दिशा में जाने वाले अधिकारी और कर्मचारी अब साझा वाहन का उपयोग करेंगे.

सरकारी विदेश यात्राओं पर रोक

सबसे बड़ा फैसला विदेश यात्राओं को लेकर लिया गया है. सर्कुलर में साफ कहा गया है कि सरकारी खर्च पर विदेश यात्रा पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी. अर्थात अब केवल अत्यंत जरूरी मामलों में ही अनुमति संभव होगी. इसके साथ ही सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों पर भी खर्च कम करने की तैयारी की गई है. सरकार ने निर्देश दिया है कि अधिकतर बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित हों. साथ ही समारोह और कार्यक्रम सरकारी भवनों में ही किए जाएं. इसका मकसद होटल, यात्रा और अन्य व्यवस्थाओं पर होने वाले खर्च को कम करना बताया जा रहा है.

डिजीटल सिस्टम को बढ़ावा

सर्कुलर में डिजिटल कार्यप्रणाली को बढ़ावा देने पर भी विशेष जोर दिया गया है.सरकार ने कहा है कि विभिन्न कार्यालयों के बीच ई-ऑफिस और ई-फाइल सिस्टम का अधिकतम उपयोग किया जाए. भौतिक पत्राचार की जगह राज-काज पोर्टल को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं. यानी अब फाइलों की आवाजाही डिजिटल होगी ताकि समय और खर्च दोनों की बचत हो सके. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार चाहती है कि कर्मचारियों का अधिकतम प्रशिक्षण IGOT कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से कराया जाए.

बिजली बचाने की पहल के निर्देश

सरकार ने ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को भी इस अभियान का हिस्सा बनाया है. घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देने की बात कही गई है. वहीं कृषि विभाग को प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने, यूरिया के उपयोग को कम करने और एग्री-स्टैक पंजीयन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं.

सरकारी भवनों में भी सोलर ऊर्जा संयंत्र लगाने और बिजली बचत सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए गए हैं.

कार्यालय समय के बाद बिजली उपकरण बंद रखने की जिम्मेदारी भी तय की गई है.

वित्त विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इन आदेशों का पालन सभी सरकारी विभागों, विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थाओं पर अनिवार्य रूप से लागू होगा.

इन निर्देशों की निगरानी संबंधित विभागों के प्रमुख सचिव और विभागाध्यक्ष करेंगे.

हालांकि सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि अत्यंत आवश्यक मामलों में वित्त विभाग विशेष अनुमति देकर कुछ मामलों में छूट दे सकता है.

इधर अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सरकारी सिस्टम वास्तव में खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग की दिशा में बदलता है या फिर यह आदेश भी सिर्फ फाइलों तक सीमित रह जाएंगे.