/जयपुर में शिक्षा मंत्री के खिलाफ कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन! सड़कों पर उतरे कर्मचारी, बर्खास्तगी की उठी मांग

Jaipur News: अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) ने रविवार को जयपुर में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. 22 गोदाम पुलिया के नीचे हुए प्रदर्शन में कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री का पुतला जलाया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की. महासंघ पदाधिकारियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के कथित बयानों और फैसलों से प्रदेश के शिक्षक और कर्मचारी वर्ग में नाराजगी बढ़ रही है.

शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी, पुतला दहन कर जताया विरोध

प्रदर्शन के दौरान महासंघ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने शिक्षा मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. संगठन ने आरोप लगाया कि शिक्षकों के प्रति शिक्षा मंत्री का व्यवहार ठीक नहीं है और कई प्रशासनिक फैसलों के कारण शिक्षक वर्ग परेशान है. प्रदर्शनकारियों ने सरकार से मामले में जल्द हस्तक्षेप कर कार्रवाई करने की मांग की.

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20 सूत्री मांगों को लेकर सरकार को सौंपा ज्ञापन

महासंघ ने मुख्यमंत्री के नाम दिए ज्ञापन में कर्मचारियों और शिक्षकों से जुड़ी कई मांगें रखीं. इनमें तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण, टीएसपी क्षेत्र के शिक्षकों के समायोजन, लंबे समय से अटकी पदोन्नतियां, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पदस्थापन, प्रबोधकों को पदोन्नति देने जैसी मांगें शामिल हैं.

इसके अलावा पीटीआई कर्मचारियों के स्थायीकरण, दिव्यांग कर्मचारियों को राहत देने, चयनित शिक्षकों को नियुक्ति देने और उप प्राचार्य व प्राचार्य पदों पर जल्द नियुक्ति करने की मांग भी उठाई गई. महासंघ ने तृतीय श्रेणी शिक्षकों की पांच साल से लंबित पदोन्नति के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार से मजबूती के साथ पैरवी करने की मांग भी रखी.

मांगें नहीं मानी तो आंदोलन तेज करने की चेतावनी

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राणा ने कहा कि अगर सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो सभी संबंधित संगठन शिक्षा मंत्री के खिलाफ अलग-अलग स्तर पर आंदोलन करेंगे. उन्होंने चेतावनी दी कि इसके बाद दिल्ली कूच का कार्यक्रम भी किया जा सकता है.

महासंघ की बैठक में चुनाव को लेकर भी लिया फैसला

प्रदर्शन के दौरान महासंघ के नेताओं ने कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर आगे की रणनीति पर भी चर्चा की. प्रदेश महामंत्री विपिन प्रकाश शर्मा ने बताया कि महासंघ की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि आगामी 20 सितंबर को दौसा में महासंघ अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा.

कर्मचारियों ने सरकार से जल्द समाधान की मांग की

प्रदर्शन में महासंघ प्रमुख महेंद्र सिंह, संरक्षक सियाराम शर्मा, मुख्य सलाहकार शशि भूषण शर्मा, नवीन कुमार शर्मा, हरलाल डूकिया, जितेंद्र सिंह और अभिभावक संघर्ष समिति के अभिषेक जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे. कर्मचारियों ने कहा कि उनकी मांगों का जल्द समाधान होना चाहिए, ताकि शिक्षक और कर्मचारी वर्ग को राहत मिल सके.