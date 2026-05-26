/राजस्थान में बड़ा झटका! होटल-रेस्टोरेंट चलाना हुआ महंगा, सरकार का नया नियम लागू

Jaipur News: राजस्थान में होटल में ठहरना, रेस्टोरेंट चलाना और ब्यूटी पार्लर-जिम का कारोबार करना महंगा पड़ने वाला है. स्वायत्त शासन विभाग ने ट्रेड लाइसेंस फीस में बड़ा बदलाव करते हुए 18 श्रेणियों की फीस 2 से 5 गुना तक बढ़ा दी है. खास बात ये है कि सरकार ने होटलों की फाइव स्टार-फोर स्टार रेटिंग के आधार पर फीस तय करने का सिस्टम खत्म कर दिया है. अब होटल में कमरों की संख्या और लग्जरी सुविधाओं के आधार पर लाइसेंस फीस तय होगी. यानी जितना बड़ा और लग्जरी होटल, उतनी ज्यादा फीस. वहीं जिम, ब्यूटी पार्लर और मोबाइल फूड वैन जैसे छोटे कारोबार भी महंगे लाइसेंस के दायरे में आ गए हैं. साल 2017 के बाद पहली बार ट्रेड लाइसेंस की नई रेट लिस्ट जारी की गई है.

नौ साल बाद स्वायत्त शासन विभाग ने नई ट्रेड लाइसेंस फीस लागू कर दी है. राजस्थान में होटल, रेस्टोरेंट और अन्य व्यवसाय चलाना अब महंगा हो जाएगा. स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश की सभी नगरीय निकायों के लिए नई ट्रेड लाइसेंस फीस लागू कर दी है. नए आदेश में होटल, रेस्टोरेंट, कैफे, मिठाई की दुकान, जिम, ब्यूटी पार्लर, बेकरी और मोबाइल फूड वैन समेत 18 श्रेणियों की फीस में 2 से 5 गुना तक बढ़ोतरी की गई है. सरकार ने इस बार सिर्फ शुल्क नहीं बढ़ाया, बल्कि लाइसेंस तय करने का पूरा मॉडल ही बदल दिया है. वर्ष 2017 से लागू होटलों की स्टार रेटिंग आधारित व्यवस्था खत्म कर दी गई है. अब होटल की फीस उसके “फाइव स्टार” या “थ्री स्टार” दर्जे से नहीं, बल्कि कमरों की संख्या और वहां उपलब्ध लग्जरी सुविधाओं के आधार पर तय होगी. जिन नगरीय निकायों में स्वास्थ्य अधिकारी (एमबीबीएस) कार्यरत हैं. वहां वरिष्ठतम स्वास्थ्य अधिकारी ही लाइसेंस जारी और नवीनीकृत करने के लिए अधिकृत होंगे. वहीं जिन निकायों में स्वास्थ्य अधिकारी नहीं हैं, वहां आयुक्त, जोन उपायुक्त या अधिशाषी अधिकारी इस जिम्मेदारी को संभालेंगे.

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नई व्यवस्था के तहत होटलों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. नगर निगम क्षेत्र में 50 कमरों तक के होटल के लिए लाइसेंस फीस 25 हजार रुपए तक होगी. 51 से 100 कमरों वाले होटल संचालकों को 50 हजार रुपए वार्षिक शुल्क देना होगा. वहीं 100 से 150 कमरों वाले होटलों के लिए यह राशि 1 लाख रुपए तक और 150 से अधिक कमरों वाले होटलों के लिए 1.5 लाख रुपए तक निर्धारित की गई है. यदि होटल में स्विमिंग पूल, जिम, स्पा जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यानी अब होटल उद्योग में “लक्जरी” सीधे लाइसेंस फीस से जुड़ गई है. नई रेट लिस्ट में छोटे व्यवसायों की फीस भी बढ़ाई गई है. गैस युक्त शीतल पेय (सोडा शॉप) के लिए नगर निगम क्षेत्र में लाइसेंस शुल्क 1000 रुपए तक तय किया गया है. जिम संचालन की फीस में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है. पहले नगर पालिका क्षेत्र में जिम के लिए 500 रुपए शुल्क लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया गया है. नगर निगम क्षेत्र में यह शुल्क 5000 रुपए तक पहुंच गया है. ब्यूटी पार्लर संचालकों को भी अब पहले से ज्यादा भुगतान करना होगा. नगर निगम क्षेत्रों में लाइसेंस फीस 1000 रुपए से बढ़ाकर 2000 रुपए कर दी गई है. वहीं चाय, पकौड़ी और फास्ट-फूड बेचने वाली मोबाइल स्ट्रीट फूड वैन के लिए भी फीस बढ़ा दी गई है. नगर निगम क्षेत्र में अब इन्हें 3000 रुपए तक वार्षिक शुल्क देना होगा.

बहरहाल,स्वायत्त शासन विभाग ने करीब 9 साल बाद ट्रेड लाइसेंस फीस में संशोधन किया है. माना जा रहा है कि नगरीय निकायों की आय बढ़ाने और व्यवसायों की नई श्रेणीकरण व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है. हालांकि व्यापारिक संगठनों में इसे लेकर नाराजगी भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि छोटे कारोबारियों पर इसका सीधा आर्थिक असर पड़ेगा.