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राजस्थान के छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले! 35 नहीं अब 43 दिन रहेंगी स्कूलों की छुट्टियां, जारी हुए नए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियां 35 से बढ़ाकर 43 दिन कर दी हैं. अब ग्रीष्मावकाश 17 मई से 28 जून तक रहेगा. शिक्षक संगठनों की मांग पर लिया गया यह फैसला विद्यार्थियों और शिक्षकों को राहत देगा. संस्था प्रधान के अधिकृत अवकाश भी 1 से बढ़ाकर 2 किए गए हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARY
Published: Jun 08, 2026, 11:00 PM|Updated: Jun 08, 2026, 11:00 PM
राजस्थान के छात्रों की हुई बल्ले-बल्ले! 35 नहीं अब 43 दिन रहेंगी स्कूलों की छुट्टियां, जारी हुए नए आदेश
Image Credit: Rajasthan School Summer Holidays

Rajasthan School Summer Holidays: राजस्थान के लाखों विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. राज्य सरकार ने स्कूलों की गर्मी की छुट्टियों की अवधि बढ़ाने का फैसला किया है. अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस बार 35 दिन की बजाय 43 दिन की छुट्टियां रहेंगी. इस निर्णय से छात्रों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, वहीं शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांग भी पूरी होती नजर आ रही है.

शिक्षा विभाग की ओर से जारी संशोधित आदेश के अनुसार पहले ग्रीष्मावकाश 17 मई से 20 जून तक निर्धारित किया गया था. अब इसमें बदलाव करते हुए छुट्टियों की अवधि 28 जून तक बढ़ा दी गई है. यानी विद्यार्थियों और शिक्षकों को कुल 8 दिन अतिरिक्त अवकाश का लाभ मिलेगा.

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राजस्थान में इस वर्ष लगातार बढ़ती गर्मी और तापमान को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाने की मांग उठ रही थी. कई शिक्षक संगठनों ने भी सरकार से ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था. उनका कहना था कि जून के अंतिम सप्ताह तक प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी बनी रहती है, ऐसे में स्कूल संचालन विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

शिक्षा मंत्री ने भी इस मांग पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए सैद्धांतिक सहमति जताई थी. इसके बाद विभाग स्तर पर विचार-विमर्श किया गया और आखिरकार छुट्टियां बढ़ाने का फैसला लिया गया. इस निर्णय का स्वागत शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने किया है.

इसके अलावा शिक्षा विभाग ने एक और महत्वपूर्ण बदलाव किया है. पहले संस्था प्रधान को केवल एक अधिकृत अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार था, लेकिन अब इसकी संख्या बढ़ाकर दो कर दी गई है. इससे स्कूल स्तर पर प्रशासनिक कार्यों में भी कुछ लचीलापन आएगा.

सरकार के इस फैसले से प्रदेश के लाखों छात्र-छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को राहत मिलेगी. वहीं उम्मीद की जा रही है कि बढ़ी हुई छुट्टियों के बाद स्कूल खुलने पर नए सत्र की गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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