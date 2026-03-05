राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बड़ा बदलाव! अब दीवारों पर टीचर्स का लिखा जाएगा पूरा बायोडाटा

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की फोटो व पूरी जानकारी दीवारों पर लिखी जाएगी. इसमें नाम, पद, विषय और योग्यता शामिल होगी. जानकारी नहीं लगाने पर स्कूल की निगेटिव मार्किंग होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और स्टाफ की वास्तविक स्थिति सामने आएगी.
Rajasthan Government School: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों और कर्मचारियों की पूरी जानकारी स्कूल की दीवारों पर लिखी जाएगी. प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने इस संबंध में राज्य के सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं. नई व्यवस्था के तहत स्कूल की दीवारों पर शिक्षकों की फोटो के साथ उनका पूरा विवरण भी लिखा जाएगा. इसमें यह भी बताया जाएगा कि कौन शिक्षक किस कक्षा को कौन-सा विषय पढ़ाता है. यदि किसी स्कूल में यह जानकारी प्रदर्शित नहीं की गई तो उस स्कूल की निगेटिव मार्किंग की जाएगी.
कोटा के जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने बताया कि सरकारी स्कूलों में तैनात सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का विवरण ‘हमारे शिक्षक-कार्मिक’ शीर्षक के साथ लिखा जाएगा. इस जानकारी में स्कूल का नाम, शिक्षक या कर्मचारी का फोटो, उनका नाम, कर्मचारी आईडी, जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, पद, पढ़ाया जाने वाला विषय और अन्य शैक्षणिक जानकारी शामिल होगी. यह विवरण स्कूल परिसर में ऐसी जगह लगाया जाएगा, जहां आने वाले हर व्यक्ति की नजर आसानी से उस पर पड़ सके.
शिक्षा निदेशक ने पत्र जारी कर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र के सभी स्कूलों में इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करवाएं. विभाग का कहना है कि इससे स्कूलों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी और आम लोगों को भी स्कूल के स्टाफ के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब शिक्षा अधिकारी स्कूलों के निरीक्षण के लिए जाएंगे, तब इस जानकारी के आधार पर वे शिक्षकों और कर्मचारियों की वास्तविक स्थिति की जांच कर सकेंगे. इससे यह पता लगाना भी आसान होगा कि किसी स्कूल में कुल कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों पर कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद खाली पड़े हैं.
शिक्षक संगठनों ने भी इस फैसले को सकारात्मक बताया है. उनका मानना है कि स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की फोटो सहित जानकारी प्रदर्शित करने से पारदर्शिता बढ़ेगी और अभिभावकों को भी अपने बच्चों के स्कूल के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी. इससे यह भी पता चलेगा कि स्कूल में विषयवार कितने शिक्षक उपलब्ध हैं और किन विषयों में कमी है.
विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस जानकारी के सार्वजनिक होने से स्टाफ प्रबंधन में भी आसानी होगी. यदि किसी स्कूल में किसी विषय के शिक्षक की कमी होगी तो उस आधार पर आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी. इसी तरह जहां जरूरत से ज्यादा स्टाफ होगा, वहां भी संतुलन बनाने में मदद मिलेगी.
जिला शिक्षा अधिकारी रामचरण मीणा ने बताया कि स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी सूचना पट्ट पर लिखने का प्रावधान पहले से मौजूद है, लेकिन कई जगह यह जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं होती थी. इसी कारण अब शिक्षा निदेशक ने इसे लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं. फिलहाल स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं, इसलिए सभी जगह यह व्यवस्था तुरंत लागू नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ स्कूलों में इसे शुरू कर दिया गया है और जल्द ही सभी स्कूलों में इसे लागू कर दिया जाएगा.
इसके अलावा इस व्यवस्था की निगरानी भी की जाएगी. डाइट के शिक्षक जब स्कूलों का निरीक्षण करेंगे, तब अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख करेंगे कि स्कूल में शिक्षकों और कर्मचारियों की जानकारी प्रदर्शित की गई है या नहीं. यदि यह जानकारी प्रदर्शित नहीं मिली तो संबंधित स्कूल के खिलाफ निगेटिव मार्किंग की जाएगी.
