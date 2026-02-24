राजस्थान में 5,155 शिक्षकों की सैलरी अटकी, 2700 शिक्षक झेल रहे बेरोजगारी की मार

Jaipur News: प्रदेश के राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक (वीटी) खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. प्रदेश के लगभग 2700 व्यावसायिक शिक्षण लंबे समय से घर बैठे हैं. इस वर्ष विभाग द्वारा व्यवसायिक शिक्षकों को लगाने के लिए किए गए टेंडर निरस्त होने के बाद पिछले कई महीनो से 2700 शिक्षक घर बैठे हैं और जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें भी प्लेसमेंट एजेंसी समय पर वेतन नहीं दे रही. ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षक को बेरोजगारी व आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं.

राजस्थान के करीब 4 हजार सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5,155 व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 10–11 महीनों से वेतन नहीं मिला है. लगातार भुगतान अटकने से शिक्षकों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि वे छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं.

व्यावसायिक शिक्षण कमलेश रैगर ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2015 से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी. इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति सीधे सरकार द्वारा न कर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की गई. इस सत्र में सरकार ने 1,500 रुपये वेतन बढ़ाने की घोषणा भी की थी, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को इसका लाभ तक नहीं मिल पाया. बल्कि व्यावसायिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा जिससे वह अपने रोजमर्रा के कार्य भी करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं. अब अगले महीने संविदा अवधि पूरी होने वाली है, जिससे उनके भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंप्यूटर आईटी, फैशन डिजाइनिंग सहित 16 ट्रेड में नियुक्त इन शिक्षकों का कहना है कि वेतन न मिलने से आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. शिक्षकों ने व्यावसायिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए हरियाणा मॉडल, सरकार से सीधे नियुक्ति कर नियमित व भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

