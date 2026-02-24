Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में 5,155 शिक्षकों की सैलरी अटकी, 2700 शिक्षक झेल रहे बेरोजगारी की मार

Rajasthan News: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले 5,155 शिक्षक 10–11 माह से वेतन का इंतजार कर रहे हैं. टेंडर निरस्त होने से 2700 शिक्षक घर बैठे हैं. प्लेसमेंट एजेंसियों की देरी से आर्थिक संकट गहरा गया, शिक्षकों ने नियमित नियुक्ति व सीधे भुगतान की मांग उठाई.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByDinesh Tiwari
Published:Feb 24, 2026, 07:02 PM IST | Updated:Feb 24, 2026, 07:02 PM IST

Trending Photos

सोने-चांदी में फिर उछाल, क्या 3 लाख के ऊपर पहुंचेगी सिल्वर? जानें आज के ताजा रेट
7 Photos
jaipur gold silver rate

सोने-चांदी में फिर उछाल, क्या 3 लाख के ऊपर पहुंचेगी सिल्वर? जानें आज के ताजा रेट

Rajasthan Indian Youth Congress: जानें कौन है राजस्थान के राहुल यादव, जिन्हें राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ के बाद दी बड़ी जिम्मेदारी
7 Photos
CONGRES

Rajasthan Indian Youth Congress: जानें कौन है राजस्थान के राहुल यादव, जिन्हें राहुल गांधी ने विनोद जाखड़ के बाद दी बड़ी जिम्मेदारी

राजस्थान में फिर से बदला मौसम! जानें अगले एक सप्ताह का Weather अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में फिर से बदला मौसम! जानें अगले एक सप्ताह का Weather अपडेट

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भड़का समाज, देखिए आक्रोश की फोटोज
11 Photos
Bikaner news

नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म और हत्या के मामले में भड़का समाज, देखिए आक्रोश की फोटोज

राजस्थान में 5,155 शिक्षकों की सैलरी अटकी, 2700 शिक्षक झेल रहे बेरोजगारी की मार

Jaipur News: प्रदेश के राजकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को रोजगारपरक शिक्षा देने वाले व्यावसायिक शिक्षक (वीटी) खुद बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं. प्रदेश के लगभग 2700 व्यावसायिक शिक्षण लंबे समय से घर बैठे हैं. इस वर्ष विभाग द्वारा व्यवसायिक शिक्षकों को लगाने के लिए किए गए टेंडर निरस्त होने के बाद पिछले कई महीनो से 2700 शिक्षक घर बैठे हैं और जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं उन्हें भी प्लेसमेंट एजेंसी समय पर वेतन नहीं दे रही. ऐसे में व्यावसायिक शिक्षा देने वाले शिक्षक को बेरोजगारी व आर्थिक तंगी की मार झेल रहे हैं.

राजस्थान के करीब 4 हजार सरकारी स्कूलों में कार्यरत 5,155 व्यावसायिक शिक्षकों को पिछले 10–11 महीनों से वेतन नहीं मिला है. लगातार भुगतान अटकने से शिक्षकों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, जबकि वे छात्रों को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं.

व्यावसायिक शिक्षण कमलेश रैगर ने बताया कि प्रदेश में वर्ष 2015 से सरकारी स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा योजना शुरू की गई थी. इसके तहत शिक्षकों की नियुक्ति सीधे सरकार द्वारा न कर प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से की गई. इस सत्र में सरकार ने 1,500 रुपये वेतन बढ़ाने की घोषणा भी की थी, लेकिन अधिकांश शिक्षकों को इसका लाभ तक नहीं मिल पाया. बल्कि व्यावसायिक शिक्षा में काम करने वाले शिक्षकों को प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा लंबे समय से वेतन नहीं दिया जा रहा जिससे वह अपने रोजमर्रा के कार्य भी करने में परेशानी महसूस कर रहे हैं. अब अगले महीने संविदा अवधि पूरी होने वाली है, जिससे उनके भविष्य को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजकीय स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा व्यवस्था पर संकट

लगभग 2700 व्यावसायिक शिक्षक टेंडर निरस्त होने के बाद महीनों से घर बैठे.
नई नियुक्ति प्रक्रिया अटकी, शिक्षकों के सामने रोज़गार का संकट खड़ा.
कार्यरत शिक्षकों को भी प्लेसमेंट एजेंसियों से समय पर वेतन नहीं मिल रहा.
कई शिक्षकों को 8–10 माह से भुगतान का इंतजार, आर्थिक तंगी बढ़ी.
कौशल आधारित शिक्षा देने वाले शिक्षक खुद असुरक्षा और बेरोजगारी झेल रहे.
शिक्षकों ने नियमित नियुक्ति व सीधे भुगतान की मांग की.
राजस्थान शिक्षा परिषद से स्थिति स्पष्ट करने और समाधान की मांग.

इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, ब्यूटी एंड वेलनेस, कंप्यूटर आईटी, फैशन डिजाइनिंग सहित 16 ट्रेड में नियुक्त इन शिक्षकों का कहना है कि वेतन न मिलने से आर्थिक और मानसिक दबाव लगातार बढ़ रहा है. शिक्षकों ने व्यावसायिक शिक्षा में नियुक्ति के लिए हरियाणा मॉडल, सरकार से सीधे नियुक्ति कर नियमित व भुगतान व्यवस्था लागू करने की मांग की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news