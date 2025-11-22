जयपुर में गन पॉइंट पर कार और ₹1.5 लाख का ‘चाउ-चाउ’ डॉग लूट, पंजाब गैंग की महिला गिरफ्तार

Jaipur News: जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह एक ऐसा मामला सामने आया, जिसने लोगों को चौंका दिया. आम तौर पर कार या मोबाइल छीनने की घटनाएं सुनने को मिलती हैं, लेकिन यहां बदमाशों ने न सिर्फ कार लूटी, बल्कि कार में मौजूद चाउ चाउ ब्रीड के पालतू डॉग को भी उठा ले गए. वारदात बिल्कुल फ़िल्मी अंदाज़ में की गई, जिसमें गैंग की एक महिला भी साथ मौजूद थी.

सुबह लगभग आठ बजे हुई इस घटना में पीड़ित ने बताया कि बदमाशों ने गन प्वाइंट पर कार रुकवाई और धमकाकर कार छीन ली. कार में उनका पालतू चाउ चाउ डॉग भी था, जिसकी कीमत आमतौर पर 60 हजार से डेढ़ लाख रुपए तक होती है. इससे पहले भी इसी डॉग के किडनैपिंग का एक मामला सामने आ चुका है, इसलिए मालिक पूरी तरह घबरा गया था.

वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई. ब्रह्मपुरी पुलिस को मौके से CCTV फुटेज मिला, जिसमें तीन संदिग्ध दिख रहे थे. फुटेज और वाहन में लगे GPS की लोकेशन के आधार पर टीम ने तुरंत नाकाबंदी शुरू की. करीब दो घंटे की तलाश के बाद दिल्ली रोड और फिर शाहपुरा के पास पुलिस ने गाड़ी को पकड़ लिया. इस दौरान गैंग के दो युवक जंगल की ओर भाग निकले, लेकिन साथ मौजूद महिला जो पंजाब की रहने वाली नवसीरत बताई जा रही है को गिरफ्तार कर लिया गया.

जांच में सामने आया कि यह गैंग पहले इंदौर में भी इसी तरह की कार लूट की कोशिश कर चुका है, लेकिन वहां कामयाब नहीं हुआ. इसके बाद वे जयपुर पहुंचे और पहुंचते ही वारदात को अंजाम दे दिया. पुलिस ने कार के साथ पालतू चाउ चाउ डॉग को भी सुरक्षित बरामद कर लिया है.

डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा ने बताया कि गैंग के बाकी दो सदस्यों की तलाश जारी है. पुलिस टीमों को अलग-अलग इलाकों में भेजा गया है और उम्मीद है कि दोनों आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

जयपुर में हुई यह घटना इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि आम लूटपाट की घटनाओं से अलग यहां बदमाशों ने पालतू जानवर तक को निशाना बनाया, वो भी पूरी योजना और फ़िल्मी अंदाज़ के साथ. पुलिस का कहना है कि ऐसे गिरोहों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि शहर में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके.

