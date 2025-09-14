Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में तबाही वाला मानसून! राहत से ज्यादा बरसी आफ़त बनी... ,फसल बर्बाद

Jaipur News: इस बार राजस्थान में मानसून ने तबाही मचाई. 1917 के बाद सबसे ज्यादा बारिश हुई, जिससे 428 बांध ओवरफ्लो हो गए और किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं. कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Preeti tanwar
Published: Sep 14, 2025, 06:15 PM IST | Updated: Sep 14, 2025, 06:17 PM IST

Trending Photos

क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान से भी अमीर है राजस्थान का यह शहर!
7 Photos
rajasthan quiz

क्या आप जानते हैं? पाकिस्तान से भी अमीर है राजस्थान का यह शहर!

राजस्थान का वो मंदिर, जहां परिक्रमा लगाने से ठीक हो जाता है पीलिया!
6 Photos
jaipur news

राजस्थान का वो मंदिर, जहां परिक्रमा लगाने से ठीक हो जाता है पीलिया!

राजस्थान में मेघगर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना, मानसून विदाई के बीच विभाग ने जारी किया अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather news

राजस्थान में मेघगर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना, मानसून विदाई के बीच विभाग ने जारी किया अलर्ट

राजस्थान की वो जगह, जहां रात में जाने से लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जानें ऐसा क्यों...
9 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान की वो जगह, जहां रात में जाने से लोगों के पसीने छूट जाते हैं, जानें ऐसा क्यों...

राजस्थान में तबाही वाला मानसून! राहत से ज्यादा बरसी आफ़त बनी... ,फसल बर्बाद

Jaipur News: इस बार राजस्थान में मानसून उम्मीद से ज्यादा कहर बनकर बरसा. खेतों से लेकर खलिहानों तक और गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक हर ओर पानी ही पानी नजर आया — कहीं बाढ़ जैसे हालात तो कहीं जिंदगी पूरी तरह से थम गई.

जब पानी बना मुसीबत
मानसून के एक्टिव होते ही राज्य के दक्षिणी जिलों, हाड़ौती और मेवाड़ इलाके में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहरों में नालों ने उफान मचाया, सड़कें दरिया बन गईं और कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया. गांवों की हालत और भी खराब रही — कच्चे मकान गिरने से लोगों को घर छोड़ने पड़े.

किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. एक तरफ खड़ी फसलें चौपट हो गईं, तो दूसरी तरफ अगली बुवाई पर संकट गहरा गया. कई जगह जान-माल का नुकसान हुआ और बचाव दलों को राहत कार्य में जुटना पड़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

100 साल का रिकॉर्ड टूटा
राजस्थान में इस बार 1917 के बाद की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. 703.9 मिमी औसतन बारिश हुई, जो सामान्य 414.5 मिमी से 70% ज्यादा है. वहीं 11 जिलों में 100% से अधिक बारिश दर्ज हुई, जैसे बारां (1582.1 मिमी), दौसा (1240.2 मिमी), कोटा (1222.3 मिमी) और बूंदी (1230.4 मिमी).राजधानी जयपुर में भी 911.9 मिमी बारिश हुई, जो 82% अधिक है.

बांधों में पानी ही पानी
लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के बांध भी भर गए. 428 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं. 171 बांध आंशिक रूप से भरे, जबकि सिर्फ 94 बांध खाली हैं. प्रदेश में कुल जल संग्रहण 87.43% तक पहुंच गया है.कोटा संभाग में 94.07%, बांसवाड़ा में 95.56% और जयपुर संभाग में 84.77% जल स्तर दर्ज किया गया.

क्या अब मानसून लौट गया?
अब जबकि आसमान साफ हो रहा है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लोग यही सवाल कर रहे हैं – क्या मानसून खत्म हो गया? मौसम विभाग का कहना है कि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है. इस बार का मानसून राहत कम और तबाही ज्यादा देकर गया है. लोगों के दिलों-दिमाग में इसके निशान लंबे समय तक बने रहेंगे – बर्बाद फसलें, टूटी सड़कें, और वो डर जो हर तेज बादल के साथ लौट आता है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news