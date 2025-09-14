राजस्थान में तबाही वाला मानसून! राहत से ज्यादा बरसी आफ़त बनी... ,फसल बर्बाद

Jaipur News: इस बार राजस्थान में मानसून उम्मीद से ज्यादा कहर बनकर बरसा. खेतों से लेकर खलिहानों तक और गांवों की गलियों से लेकर शहरों की सड़कों तक हर ओर पानी ही पानी नजर आया — कहीं बाढ़ जैसे हालात तो कहीं जिंदगी पूरी तरह से थम गई.

जब पानी बना मुसीबत

मानसून के एक्टिव होते ही राज्य के दक्षिणी जिलों, हाड़ौती और मेवाड़ इलाके में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया. शहरों में नालों ने उफान मचाया, सड़कें दरिया बन गईं और कई इलाकों में घरों में पानी घुस गया. गांवों की हालत और भी खराब रही — कच्चे मकान गिरने से लोगों को घर छोड़ने पड़े.

किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हुए. एक तरफ खड़ी फसलें चौपट हो गईं, तो दूसरी तरफ अगली बुवाई पर संकट गहरा गया. कई जगह जान-माल का नुकसान हुआ और बचाव दलों को राहत कार्य में जुटना पड़ा.

100 साल का रिकॉर्ड टूटा

राजस्थान में इस बार 1917 के बाद की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई. 703.9 मिमी औसतन बारिश हुई, जो सामान्य 414.5 मिमी से 70% ज्यादा है. वहीं 11 जिलों में 100% से अधिक बारिश दर्ज हुई, जैसे बारां (1582.1 मिमी), दौसा (1240.2 मिमी), कोटा (1222.3 मिमी) और बूंदी (1230.4 मिमी).राजधानी जयपुर में भी 911.9 मिमी बारिश हुई, जो 82% अधिक है.

बांधों में पानी ही पानी

लगातार बारिश की वजह से राजस्थान के बांध भी भर गए. 428 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं. 171 बांध आंशिक रूप से भरे, जबकि सिर्फ 94 बांध खाली हैं. प्रदेश में कुल जल संग्रहण 87.43% तक पहुंच गया है.कोटा संभाग में 94.07%, बांसवाड़ा में 95.56% और जयपुर संभाग में 84.77% जल स्तर दर्ज किया गया.

क्या अब मानसून लौट गया?

अब जबकि आसमान साफ हो रहा है और तापमान धीरे-धीरे बढ़ रहा है, लोग यही सवाल कर रहे हैं – क्या मानसून खत्म हो गया? मौसम विभाग का कहना है कि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन भारी बारिश का दौर लगभग खत्म हो चुका है. इस बार का मानसून राहत कम और तबाही ज्यादा देकर गया है. लोगों के दिलों-दिमाग में इसके निशान लंबे समय तक बने रहेंगे – बर्बाद फसलें, टूटी सड़कें, और वो डर जो हर तेज बादल के साथ लौट आता है.

