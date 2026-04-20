/Rajasthan News: राजस्थान से 4572 हज यात्री करेंगे मुकद्दस सफर, आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान

Jaipur news: हज-2026 के पवित्र सफर का आज से आगाज़ होने जा रहा है. राजस्थान के हज यात्रियों (आज़मीन) का पहला जत्था आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना शरीफ के लिए रवाना होगा. मुख्यमंत्री और स्टेट हज कमेटी की ओर से दी गई शुभकामनाओं के साथ, जयपुर एयरपोर्ट पर 'लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक' की सदाएं गूंजने के लिए तैयार हैं.

पहली फ्लाइट का शेड्यूल

आज रात्रि 8:30 बजे पहली फ्लाइट जयपुर से सीधे मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरेगी.बता दें कि इस पहली उड़ान में करीब 430 हज यात्री सवार होंगे.हज यात्रा के लिए फ्लाइट्स का संचालन आज से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा.

राजस्थान से 4572 जायरीन करेंगे सफर

इस साल राजस्थान से कुल 4572 हज यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इन सभी यात्रियों की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबू सुफियान के दिशा-निर्देशों पर हज हाउस (कर्बला) और जयपुर एयरपोर्ट पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद और गाइडेंस के लिए विशेष वॉलिंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो कागजी कार्रवाई से लेकर सामान तक में जायरीन की मदद करेंगे.

बेहतर सुविधाओं की मांग

स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि राजस्थान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में ठहरने, यातायात और अन्य जरूरी सुविधाएं उच्च स्तर की मिलें, ताकि उन्हें इस इबादत के सफर में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में मनोहरपुर थाना पुलिस ने विद्युत चोरी और तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चोरी का ट्रांसफॉर्मर ऑयल ले जा रहे एक पिकअप चालक बाबूलाल जाट को गिरफ्तार किया है.

वाहन की तलाशी में पुलिस को ट्रांसफॉर्मर ऑयल से भरे 10 लोहे के ड्रम बरामद हुए हैं. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने यह तेल करीब 90 हजार रुपए में खरीदने की बात स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है.