Zeenews
Add Zee Business As A Preferred Source
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: राजस्थान से 4572 हज यात्री करेंगे मुकद्दस सफर, आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान

Rajasthan News: राजस्थान से 4572 हज यात्री करेंगे मुकद्दस सफर, आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान

Rajasthan News: हज-2026 के मुक़द्दस सफर के लिए आज रात 8:30 बजे जयपुर से मदीना शरीफ के लिए पहली फ्लाइट रवाना होगी. राजस्थान के कुल 4572 हज यात्री 28 अप्रैल तक विभिन्न उड़ानों से रवाना होंगे. एयरपोर्ट और हज हाउस में जायरीन की सुविधा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

Edited byArti PatelReported byDamodar prasad raigar
Published: Apr 20, 2026, 04:06 PM|Updated: Apr 20, 2026, 04:06 PM
Rajasthan News: राजस्थान से 4572 हज यात्री करेंगे मुकद्दस सफर, आज पहली फ्लाइट भरेगी उड़ान
Image Credit:

Jaipur news: हज-2026 के पवित्र सफर का आज से आगाज़ होने जा रहा है. राजस्थान के हज यात्रियों (आज़मीन) का पहला जत्था आज जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मदीना शरीफ के लिए रवाना होगा. मुख्यमंत्री और स्टेट हज कमेटी की ओर से दी गई शुभकामनाओं के साथ, जयपुर एयरपोर्ट पर 'लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक' की सदाएं गूंजने के लिए तैयार हैं.

पहली फ्लाइट का शेड्यूल
आज रात्रि 8:30 बजे पहली फ्लाइट जयपुर से सीधे मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरेगी.बता दें कि इस पहली उड़ान में करीब 430 हज यात्री सवार होंगे.हज यात्रा के लिए फ्लाइट्स का संचालन आज से शुरू होकर 28 अप्रैल तक जारी रहेगा.

राजस्थान से 4572 जायरीन करेंगे सफर
इस साल राजस्थान से कुल 4572 हज यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है. इन सभी यात्रियों की सहूलियत के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबू सुफियान के दिशा-निर्देशों पर हज हाउस (कर्बला) और जयपुर एयरपोर्ट पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं.एयरपोर्ट पर यात्रियों की मदद और गाइडेंस के लिए विशेष वॉलिंटियर्स तैनात किए गए हैं, जो कागजी कार्रवाई से लेकर सामान तक में जायरीन की मदद करेंगे.

बेहतर सुविधाओं की मांग
स्टेट हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि राजस्थान के हज यात्रियों को सऊदी अरब में ठहरने, यातायात और अन्य जरूरी सुविधाएं उच्च स्तर की मिलें, ताकि उन्हें इस इबादत के सफर में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

जयपुर ग्रामीण एसपी हनुमान प्रसाद मीणा के निर्देशन में मनोहरपुर थाना पुलिस ने विद्युत चोरी और तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान चोरी का ट्रांसफॉर्मर ऑयल ले जा रहे एक पिकअप चालक बाबूलाल जाट को गिरफ्तार किया है.

वाहन की तलाशी में पुलिस को ट्रांसफॉर्मर ऑयल से भरे 10 लोहे के ड्रम बरामद हुए हैं. प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने यह तेल करीब 90 हजार रुपए में खरीदने की बात स्वीकार की है. फिलहाल पुलिस मुख्य आरोपी नरेंद्र सिंह की सरगर्मी से तलाश कर रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरोह के अन्य नेटवर्क को खंगालना शुरू कर दिया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News: रणथंभौर में चौंकाने वाला नजारा! एक ही जोन में दिखे टाइगर, लेपर्ड और चीता, वन विभाग अलर्टRajasthan News: अक्षय तृतीया पर जयपुर के मंदिरों में अनोखा बदलाव, ठाकुरजी को पहनाए सूती वस्त्रराजस्थान में गर्मी ने तोड़े रिकॉर्ड! पारा पहुंचा 42.1°C, इन 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान में ‘आग उगल’ रहा सूरज! पारा 42°C पार, घर से निकलना हुआ खतरनाक

बाजार खुलते ही धड़ाम हुए सोना-चांदी के भाव! जयपुर सर्राफा बाजार से आया बड़ा अपडेट

लजीज खाने को टक्कर देगी राजस्थान की 'दही मिर्ची' मिनटों में हो जाएगी तैयार!

क्या आपको पता है राजस्थान के किस शहर को कहां जाता है 'कचौड़ी का शहर'?

पचपदरा रिफाइनरी में आग लगने के बाद PM मोदी का दौरा कैंसिल, कल होना था उद्घाटन

सुजानगढ़ में सिरफिरे युवक का तांडव, कई गाड़ियों के शीशे तोड़े, CCTV में कैद हुई वारदात

क्या आप जानते हैं? 'मिर्चियों का शहर' कहलाता है राजस्थान का यह इलाका!

पनीर को पछाड़ देगी ये मारवाड़ी सब्जी, घर पर इस तरह से बनाएं बिना प्याज-टमाटर की ये लजीज डिस

Rajasthan Petrol Diesel Price: जयपुर समेत इन शहरों में बदल गए पेट्रोल-डीजल के रेट, देखें पूरी लिस्ट

राजस्थान में आज पेट्रोल-डीजल सस्ता या महंगा? एक क्लिक में चेक करें अपने शहर का ताजा रेट

राजस्थान का ये शहर बनेगा पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का नया हब, मिलेगी नौकरी ही नौकरी!

Rajasthan Gold Silver Price Today: राजस्थान में फिर महंगी हुई चांदी, सोने के भाव में भी उछाल, जानें Sunday को क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा रेट

Add Zee News as a Preferred Source
Tags:
Jaipur news
Rajasthan news

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

लाइव TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

बारां में एक साथ रुकवाए गए 3 बाल विवाह, पंडित मौके से हुआ फरार

rajasthan crime
2

लश्कर आतंकी 'खरगोश' का जयपुर कनेक्शन आया सामने, अलर्ट मोड़ पर ATS, पढ़ें पूरा मामला

Rajasthan Crime news
3

डूंगरपुर में रुकवाया बाल विवाह, बैरंग लौटाई बारात और माता-पिता को किया पाबंद

rajasthan crime
4

राजस्थान में पेयजल सप्लाई बंद करने की चेतावनी, 3500 करोड़ का भुगतान अटका

Rajasthan news
5

Rajasthan News: सीकर में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के खिलाफ किसानों का उग्र विरोध, ...दी खुली चुनौती

Sikar News