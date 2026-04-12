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Rajasthan News: जयपुर से मदीना शरीफ के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी, इस दिन रवाना होगा पहला जत्था, देखें पूरा शेड्यूल

Rajasthan News: हज-2026 के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले राजस्थान के अकीदतमंदों के लिए बड़ी खबर है. जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हज यात्रियों की रवानगी का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है. इस बार मरूधरा से कुल 4,572 हज यात्री इस पाक सफर पर जाएंगे.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 12, 2026, 03:31 PM IST | Updated:Apr 12, 2026, 03:31 PM IST

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Rajasthan News: जयपुर से मदीना शरीफ के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी, इस दिन रवाना होगा पहला जत्था, देखें पूरा शेड्यूल

Jaipur Haj Flight Schedule: हज-2026 के लिए जयपुर एयरपोर्ट से फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है. 20 से 28 अप्रैल तक चलने वाले इस सफर की पहली फ्लाइट 20 अप्रैल को रात्रि 8:30 बजे मदीना के लिए रवाना होगी. इस बार राजस्थान से 4,572 जायरीन मुकद्दस सफर पर जाएंगे.

20 अप्रैल से शुरू होगी 'परवाज'

बता दें कि राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान ने बताया की हज 2026 के मुक़द्दस सफर पर जाने वाले हज हाजियों की पहली फ्लाईट 20 अप्रैल को जयपुर एयरपोर्ट से रवाना होगी.हज की पहली फ्लाइट रात्रि 8:30 बजे जयपुर से मदीना शरीफ के लिए उड़ान भरेगी.हज जाने वाली पहली फ्लाईट में करीब 430 हज यात्री हज के लिए रवाना होंगी. हज कमेटी की ओर से वॉलिटियर्स हजयात्रियों की सेवा के लिए एयरपोर्ट पर सेवा भी देंगे.

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फ्लाइट नम्बर कहां से कहां तक, समय और हज यात्री संख्या

जयपुर से मदीना के लिए निर्धारित उड़ानों का विवरण इस प्रकार है-
1. फ्लाइट— xy-8120 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

2. फ्लाइट— xy-8122 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

3. फ्लाइट— xy-8124 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

4. फ्लाइट— xy-8126 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

5. फ्लाइट— xy-8128 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

6. फ्लाइट— xy-8130 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

7. फ्लाइट— xy-8132 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

8. फ्लाइट— xy-8134 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

9. फ्लाइट— xy-8136 जयपुर से मदीना रात्रि 8:30 बजे 430

खिदमत-ए-हज्जाज, एयरपोर्ट पर पुख्ता इंतजाम
इस बार राजस्थान से कुल 4572 हज यात्री हज के लिए जाएंगे. हज पर जाने वाली फ्लाइटस 20 अप्रैल से 28 अप्रेल तक जाएंगी.उन्होंने सेन्ट्रल हज कमेटी से मांग की है की राजस्थान के हज यात्रियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. राजस्थान स्टेट हज कमेटी के ईओ अबू सूफियान और उनकी टीम तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है. यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. एयरपोर्ट पर वॉलिटियर्स तैनात रहेंगे जो हज यात्रियों की कागजी कार्रवाई से लेकर उनके सामान और अन्य जरूरतों में मदद करेंगे. हज कमेटी ने सेंट्रल हज कमेटी से अपील की है कि राजस्थान के हाजियों को सऊदी अरब में भी बेहतरीन आवास और परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं.

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