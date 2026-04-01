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Rajasthan News: हज पर जाने वालों के लिए खुशखबरी, तीसरी किश्त की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई तारीख

Rajasthan News: हज-2026 की तीसरी किश्त जमा करने की तारीख बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दी गई है. जयपुर से जाने वाले यात्रियों को 74,750 रुपये जमा करने होंगे. भुगतान हज सुविधा ऐप या SBI/यूनियन बैंक के जरिए किया जा सकता है. समय पर राशि जमा न करने पर यात्रा रद्द हो सकती है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByDamodar prasad raigar
Published:Apr 01, 2026, 04:47 PM IST | Updated:Apr 01, 2026, 04:48 PM IST

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Rajasthan News: हज पर जाने वालों के लिए खुशखबरी, तीसरी किश्त की डेडलाइन बढ़ी, जानें नई तारीख

Jaipur News: ज-2026 की पाक यात्रा पर जाने वाले आज़मीन-ए-हज के लिए एक अच्छी खबर है. हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने तीसरी किश्त यानी शेष राशि जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया है. अब जायरीन 6 अप्रैल 2026 तक अपनी बकाया राशि जमा करा सकेंगे. इससे उन यात्रियों को बड़ी राहत मिली है जो तकनीकी या अन्य कारणों से 31 मार्च तक भुगतान नहीं कर पाए थे.

विभिन्न शहरों के अनुसार जमा होने वाली राशि
राजस्थान स्टेट हज कमेटी के निवर्तमान सदस्य अब्दुल हकीम खान के अनुसार, अलग-अलग एम्बार्केशन पॉइंट (रवानगी स्थल) के हिसाब से राशि तय की गई है-जयपुर के लिए 74,750 रुपये, दिल्ली 69,300 रुपये, अहमदाबाद 55,900 रुपये, मुम्बई 62,950 रुपये है. इस राशि में जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा, हज सुविधा स्मार्ट वॉच और रोमिंग डेटा युक्त सिम का प्रीमियम भी शामिल है.

अतिरिक्त शुल्क और रिफंड की शर्तें
बता दें कि यदि आपने हज कमेटी के माध्यम से कुर्बानी का विकल्प चुना है, तो 17,280 रुपये प्रति हाजी अतिरिक्त जमा करने होंगे. जोहफा मीकात और वाया ज‌द्दा का विकल्प चुनने पर 5,520 रुपये अतिरिक्त देय होंगे. साथ ही जिन जायरीन को 'रूबात' में ठहरने की अनुमति मिली है, उन्हें बाद में आवास की राशि रिफंड कर दी जाएगी.

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भुगतान के तरीके और सावधानी
जायरीन अपनी शेष राशि का भुगतान दो तरीकों से कर सकते हैं. सबसे पहला आप हज कमेटी की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in या 'हज सुविधा ऐप' के माध्यम से क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग द्वारा. दूसरा वेबसाइट से चालान जनरेट कर SBI या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में 'पे-इन-स्लिप' के जरिए. भुगतान के लिए अपने कवर नंबर के साथ दिए गए 'यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर' का प्रयोग अवश्य करें.

यदि निर्धारित समय सीमा तक पूरी राशि जमा नहीं की जाती है, तो हज यात्रा रद्द कर दी जाएगी और प्रतीक्षा सूची (Waiting List) के आवेदकों को मौका दिया जाएगा.

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