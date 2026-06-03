/जयपुर की गौशाला बनी मौतशाला! गायों के शवों को जेसीबी से दफनाने का आरोप

Jaipur News: जयपुर के दूदू जिले की एक गौशाला में लगातार हो रही गौवंश की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है. गायों के शवों को जेसीबी मशीन से गड्डे खोदकर बेहरमी से दफनाने का खेल चल रहा है. रोज गायें दम तोड़ रही हैं.

गौवंश की मौत से आस पास के ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है. यह पूरा मामला जयपुर के फागी तहसील के निमेडा में मासी नदी के पास स्थित श्री कृष्ण गोधाम गौशाला का है.

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गौशाला प्रबंधन पर सवाल उठ रहे हैं. सरकार हर साल गौवंश की सुरक्षा के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन धरातल पर गायों की दुर्दशा देख ग्रामीणों में आक्रोश फैला हुआ है.

गोशालाओं में गौशाला प्रबंधन की बदइंतजामी की वजह रोज गायें दम तोड़ रही हैं. ग्रामीणों का आरोप कि प्रशासन को बार- बार अवगत कराने के बाद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली.

ग्रामीणों ने कहा कि एक साल में करीब 50 से ज्यादा गौवंश की मौत हो चुकी है. गायों को चारा नहीं मिलना और गंदा पानी पिलाने का भी आरोप लगाया गया है.

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