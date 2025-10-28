20 नवंबर से परीक्षा, लेकिन पढ़ाई अधूरी! राजस्थान के स्कूलों में शिक्षा विभाग का शॉकिंग फरमान

Rajasthan School Exam: राजस्थान के सरकारी स्कूलों में इस बार शिक्षण कार्य बुरी तरह प्रभावित रहा है. जुलाई में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद से अब तक मुश्किल से 70 कार्य दिवसों में ही नियमित पढ़ाई हो सकी है. बारिश, पौधरोपण अभियान, प्रतियोगी परीक्षाएं, खेलकूद और त्योहारी छुट्टियों की वजह से कक्षाएं बार-बार बाधित होती रहीं.

20 नवंबर से होंगी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं

अब शिक्षा विभाग ने 20 नवंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं आयोजित करने की घोषणा कर दी है. इस आदेश के बाद से शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही दबाव में आ गए हैं. विभाग के निर्देशों के अनुसार, इस बार कक्षा 9 और 11 की अर्द्धवार्षिक परीक्षा में 70 प्रतिशत और कक्षा 10 व 12 में 100 प्रतिशत कोर्स शामिल किया जाएगा. वहीं, कक्षा 1 से 8 तक के लिए 60 प्रतिशत पाठ्यक्रम का प्रावधान रखा गया है.

केवल 35 फीसदी सिलेबस हुआ है पूरा

लेकिन हकीकत यह है कि अधिकतर सरकारी स्कूलों में अब तक सिर्फ 35 प्रतिशत तक ही सिलेबस पूरा हो पाया है. कुछ स्कूलों में स्थिति इससे भी खराब है. कई शिक्षक मानते हैं कि विभाग ने बिना वास्तविक स्थिति का आकलन किए परीक्षा की तारीखें तय कर दी हैं.

शिक्षकों ने पाठ्यक्रम में कटौती की मांग उठाई

शिक्षक संगठनों ने विभाग से पाठ्यक्रम में कटौती की मांग उठाई है. राजस्थान प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन शर्मा ने कहा कि “इतने कम समय में पूरा कोर्स कराना संभव नहीं है. विभाग को तुरंत सिलेबस में कटौती का आदेश जारी करना चाहिए, ताकि शिक्षकों और छात्रों में फैली असमंजस की स्थिति खत्म हो सके.”

सीबीएसई की तर्ज पर लिया विभाग ने फैसला

शिक्षा विभाग का यह फैसला सीबीएसई स्कूलों की तर्ज पर सत्र और परीक्षा शेड्यूल बदलने के बाद लिया गया है. सीबीएसई स्कूलों में शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होता है, जबकि सरकारी स्कूलों में यह 1 जुलाई से शुरू हुआ. इस बीच बारिश, सरकारी अभियानों और त्योहारों ने पढ़ाई की रफ्तार थाम दी.

