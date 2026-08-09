/तिरंगे के रंग में रंगा राजस्थान! जयपुर से चूरू तक गूंजे ‘भारत माता की जय’ के नारे

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Har Ghar Tiranga: राजस्थान में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत रविवार को कई जिलों में तिरंगा यात्राएं और प्रभात फेरियां निकाली गईं. जयपुर से लेकर बीकानेर, अलवर, सीकर, डूंगरपुर, हनुमानगढ़ और टोंक तक लोग हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे. देशभक्ति के नारों और गीतों से शहरों का माहौल राष्ट्रभक्ति से भर गया. इन आयोजनों में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्कूली बच्चों, युवाओं, महिलाओं और आम लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
जयपुर
‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत जयपुर में रविवार को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक पहुंची. इसमें उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के साथ केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे. यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया. ‘भारत माता की जय’ के नारों और देशभक्ति गीतों से पूरा मार्ग गूंजता रहा. ऐतिहासिक चारदीवारी भी तिरंगे के रंग में सजी नजर आई. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल और प्रदेश महामंत्री संगठन अजेय कुमार सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे. दिया कुमारी ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की. उन्होंने कहा कि यह अभियान देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रभक्ति की भावना का प्रतीक है.
चूरू
चूरू जिले के तारानगर में भी तिरंगा रैली निकाली गई. इससे पहले देगावास दो मंदिर के पीछे सभा हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवा और महिलाएं शामिल हुए. भाजपा जिला महामंत्री पराक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आयोजित सभा में युवाओं को राष्ट्रहित और सामाजिक कार्यों में आगे आने का संदेश दिया गया. सभा के बाद देगावास दो मंदिर से तिरंगा रैली रवाना हुई. रैली मुख्य बाजारों से होते हुए अंबेडकर सर्किल पहुंची और नगर पालिका में इसका समापन हुआ. रैली संयोजक विशाल शर्मा ने बताया कि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ना और उनमें देशप्रेम की भावना मजबूत करना है.
अलवर
अलवर में जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से ‘हर घर तिरंगा, घर-घर तिरंगा’ अभियान के तहत 9 से 17 अगस्त तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. रविवार सुबह इंदिरा गांधी स्टेडियम से शहीद स्मारक तक प्रभात फेरी निकाली गई. भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता और नगर निगम आयुक्त सोहन सिंह नरूका ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए. अधिकारियों ने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है. उन्होंने लोगों से अभियान में बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की.
बीकानेर
बीकानेर में महारानी कन्या विद्यालय से प्रभात फेरी शुरू हुई. यह एमएन हॉस्पिटल, हनुमान हथा और जूनागढ़ होते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची. बड़ी संख्या में विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और आम लोग हाथों में तिरंगा लेकर इसमें शामिल हुए. भारत माता के जयकारों से पूरा शहर देशभक्ति के रंग में नजर आया. जिला कलेक्टर निशान्त जैन, निगम एवं बीडीए आयुक्त सिद्धार्थ पलानीचामी, जिला परिषद सीईओ शैलजा पांडे सहित कई नेता और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. जिले में 9 से 17 अगस्त तक कई राष्ट्रभक्ति और जनभागीदारी कार्यक्रम आयोजित होंगे.
बांसवाड़ा
बांसवाड़ा शहर में कलेक्ट्री से तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई. इसमें एसडीएम सोनू कुमारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह, डीएसपी मनीष चारण, भाजपा नेता राजेश कटारा, धनसिंह रावत, हकरू मईडा सहित अधिकारी और स्कूली बच्चे शामिल हुए. देशभक्ति गीतों और ‘भारत माता की जय’ के नारों से पूरा शहर गूंज उठा. रैली कलेक्ट्री से गांधी मूर्ति और भीतरी शहर होते हुए वापस कलेक्ट्री पहुंची, जहां इसका समापन किया गया.
सीकर
सीकर जिला मुख्यालय पर भी तिरंगा प्रभात फेरी निकाली गई. जिला कलेक्ट्रेट से बजरंग कांटा सर्किल तक निकली इस प्रभात फेरी को पूर्व विधायक रतन लाल जलधारी, भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़, जिला परिषद सीईओ राजपाल यादव और नगर परिषद सभापति शशिकांत शर्मा ने हरी झंडी दिखाई. स्काउट-गाइड, स्कूली बच्चे, अधिकारी-कर्मचारी और आमजन इसमें शामिल हुए. जिले में 9 से 17 अगस्त तक अलग-अलग कार्यक्रम होंगे. 10 अगस्त को तिरंगा रैलियां, 11 और 12 अगस्त को प्रदर्शनियां और मेले होंगे. 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के साथ तिरंगा शपथ दिलाई जाएगी.
डूंगरपुर
डूंगरपुर के सीमलवाड़ा में ब्लॉक स्तरीय प्रभात तिरंगा रैली निकाली गई. राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय से शुरू हुई रैली में अधिकारी-कर्मचारी और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे शामिल हुए. तहसीलदार राजकुमार सारेल और भाजपा जिला महामंत्री ईश्वर लबाना ने रैली को हरी झंडी दिखाई. कस्बे के अलग-अलग मार्गों से गुजरते हुए रैली में देशभक्ति गीत और भारत माता के जयकारे गूंजते रहे. आयोजन के जरिए लोगों को राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया गया.
हनुमानगढ़
हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी में रविवार को प्रभात फेरी के साथ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान की शुरुआत हुई. इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, स्कूली बच्चे और बड़ी संख्या में आम नागरिक शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों और लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाए. अधिकारियों और कर्मचारियों ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के प्रति सम्मान और गौरव की भावना मजबूत करने की अपील की.
दूनी, टोंक
टोंक जिले के दूनी में नगर पालिका की ओर से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत तिरंगा रैली निकाली गई. नगर पालिका कार्यालय से निकली रैली में लोगों को तिरंगे भी वितरित किए गए. अधिशासी अधिकारी अमर चन्द गुर्जर के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लेकर निकली रैली का उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना जगाना और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाना रहा.
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