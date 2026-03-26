'बेइज्जती करके इज्जत…', डिप्टी CM के सामने छात्रा ने क्यों बोला ये कमेंट, जिससे हर तरफ मच गया बवाल!

HJU Controversy: जयपुर में आयोजित हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय (HJU) के दीक्षांत समारोह के दौरान गुरुवार को अचानक हंगामा खड़ा हो गया. कार्यक्रम की शुरुआत तो सामान्य ढंग से हुई, लेकिन जैसे ही सीमित संख्या में छात्रों को डिग्री देकर समारोह समाप्त करने की घोषणा हुई, माहौल बिगड़ गया.

यह देखें वीडियो -

जानकारी के अनुसार, समारोह में केवल 12 गोल्ड मेडलिस्ट छात्रों को ही मंच पर बुलाकर डिग्रियां दी गईं. इसके बाद कार्यक्रम को खत्म कर दिया गया. इस फैसले से अन्य छात्र-छात्राएं नाराज हो गए और उन्होंने मौके पर ही विरोध जताना शुरू कर दिया. नाराज छात्रों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. उनका आरोप था कि दीक्षांत समारोह जैसे महत्वपूर्ण आयोजन में सभी पात्र छात्रों को डिग्री देने के बजाय सिर्फ चुनिंदा छात्रों को ही सम्मानित किया गया, जो गलत है. छात्रों ने कुलगुरु नंदकिशोर पांडेय के रवैये पर भी सवाल उठाए.

यह कार्यक्रम जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (RIC) में आयोजित किया गया था. हंगामे के बीच स्थिति को संभालने की कोशिश की गई. बाद में कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने खुद मंच संभाला और अन्य छात्रों को डिग्रियां वितरित कीं. इसी दौरान एक छात्रा ने मंच पर ही अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर कर दी. डिग्री लेते समय उसने उपमुख्यमंत्री के सामने कहा, “बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत-बहुत शुक्रिया.” छात्रा के इस बयान से कुछ देर के लिए कार्यक्रम स्थल पर सन्नाटा छा गया और उपमुख्यमंत्री भी असहज नजर आए.

बताया जा रहा है कि छात्रा विश्वविद्यालय प्रशासन के व्यवहार से बेहद नाराज थी. उसका कहना था कि छात्रों के साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए था, लेकिन कार्यक्रम में ऐसा नहीं हुआ. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई लोग छात्रों के पक्ष में नजर आ रहे हैं, तो कुछ इसे कार्यक्रम की अव्यवस्था का परिणाम बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र पत्रकारिता विश्वविद्यालय है. ऐसे में इस तरह के आयोजन में हुई अव्यवस्था ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. फिलहाल, विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इस पूरे मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-