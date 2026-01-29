Jaipur Hit and Run: टोंक रोड पर अनियंत्रित हैरियर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर

Rajasthan News: राजधानी जयपुर में एक और हिटच एंड रन का मामला सामने आया है. जहां के बजाज नगर थाना क्षेत्र में अनियंत्रित हैरियर गाड़ी ने वहां पर मौजूद कई गाड़ियों को टक्कर मार दी. पढ़ें पूरी खबर
Jaipur Hit and Run News: राजस्थान के टोंक रोड पर अनियंत्रित हैरियर ने कई गाडियों को टक्कर मारी. ये घटना बजाज नगर थाना इलाके की है. इस हादसे में 3 लोग घायल हुए और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति संभाली. शराब के नशे में लग्जरी ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे. ड्राइवर को बजाज नगर थाना पुलिस ने डिटेन किया.
खबर अपडेट की जा रही है…