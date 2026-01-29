Jaipur Hit and Run: टोंक रोड पर अनियंत्रित हैरियर ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर

Jaipur Hit and Run News: राजस्थान के टोंक रोड पर अनियंत्रित हैरियर ने कई गाडियों को टक्कर मारी. ये घटना बजाज नगर थाना इलाके की है. इस हादसे में 3 लोग घायल हुए और मौके पर पहुंचकर पुलिस ने स्थिति संभाली. शराब के नशे में लग्जरी ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे. ड्राइवर को बजाज नगर थाना पुलिस ने डिटेन किया.