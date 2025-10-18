धनतेरस पर जयपुर से घर लौटने की होड़, बसें-ट्रेनें हुईं फुल, यात्रियों की भीड़ ने तोड़ा रिकॉर्ड!

Jaipur News: दिवाली से 2 दिन पूर्व धनतेरस के दिन सुबह से ही जयपुर के परिवहन के टर्मिनल यात्रियों से ठसाठस भरे नजर आए. बात चाहे रोडवेज के सिंधीकैम्प बस स्टैंड की हो, या फिर रेलवे के जयपुर रेलवे स्टेशन की. दोनों ही जगह यात्रियों की भारी भीड़ रही. ऐसे में यात्रियों को सीट मिलने में दिक्कत हुई. जयपुर के सिंधीकैम्प बस स्टैंड जहां से रोजाना 1350 से अधिक बसों का संचालन होता है और रोजाना 45 हजार से अधिक यात्रियों का आवागमन होता है. धनतेरस के दिन यात्रियों का यह आंकड़ा करीब दोगुना हो गया है. शनिवार को तड़के सुबह से ही बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी. सुबह 10 बजे यात्रियों की सर्वाधिक संख्या देखी गई. इनमें भी उत्तर प्रदेश और भरतपुर रूट की तरफ जाने वाली बसों में सर्वाधिक भीड़ देखी गई है. रोडवेज प्रशासन ने यात्रियों को पर्याप्त संख्या में सीटें मिल सकें, इसके लिए अतिरिक्त बसों का इंतजाम भी किया है. रोडवेज प्रशासन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक रोडवेज के बेड़े में अनुबंधित बसों को मिलाकर कुल बसें करीब 3250 हैं. हालांकि सिंधीकैम्प बस स्टैंड पर यात्रियों की संख्या अधिक होने और यूपी-भरतपुर रूट के काउंटर कम होने के चलते टिकट लेने में अधिक समय लगा.

दिवाली पर घर लौटने के लिए 'सफर'!

- रोडवेज प्रशासन सिंधीकैम्प पर 1285 बसों का कर रहा संचालन

- रोजाना की तुलना में शनिवार को करीब 100 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही

- यहां से हरियाणा, यूपी, पंजाब और जम्मू-कश्मीर की रोडवेज बसें भी संचालित

- शनिवार को करीब 1450 बसों का संचालन होने का अनुमान

- आम दिनों में करीब 1340 से 1370 बसें होती हैं रोज संचालित

- शनिवार को सिंधीकैम्प से करीब 90 हजार यात्रियों का आवागमन होने का अनुमान

- शनिवार को भरतपुर, करौली, हिंडौन, धौलपुर, डीग के यात्रियों की रही भीड़

- यूपी के आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फर्रूखाबाद के लिए भीड़

- टिकट काउंटर कम होने से यात्रियों को एक-एक घंटे में मिल सके टिकट

रेलवे प्रशासन ने 100 से ज्यादा ट्रेनों में कोच बढ़ाए

रोडवेज जैसे हालात ही जयपुर रेलवे स्टेशन पर भी नजर आए. हालांकि रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए नियमित ट्रेनों में 100 से ज्यादा कोच बढ़ाए हैं. वहीं नियमित ट्रेनों के अलावा करीब 50 स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है. रेलवे प्रशासन की तरफ से उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और महाराष्ट्र रूट के लिए अधिक ट्रेनें संचालित की जा रही हैं. जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बाहर विश्राम स्थल बनाए गए हैं. यात्रियों को गाइड करने के लिए जगह-जगह स्वयंसेवक भी लगाए गए हैं.

