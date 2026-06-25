/निर्जला एकादशी पर फिर ‘पानी-पानी’ हुआ जयपुर, करतारपुरा नाले के पास बिगड़े हालात

Kartarpura Drainage: जयपुर में करतारपुरा नाले की सफाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हालात बिगड़ गए हैं. नाले की सफाई के चलते गंदा और काला पानी सड़कों पर फैल गया है, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इसी मामले में जेडीए ने राजस्थान हाई कोर्ट में शपथ पत्र पेश करते हुए नाले के पुनर्विकास और सुरक्षा के लिए करीब 150 करोड़ रुपये की योजना की जानकारी दी है. दूसरी ओर स्थानीय लोगों का विरोध और गंदगी से बिगड़ते हालात ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है.

करतारपुरा नाले पर JDA की बड़ी योजना

जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने करतारपुरा नाले को अतिक्रमण से मुक्त करने और उसके सुधार के लिए व्यापक योजना बनाई है. इसके तहत नगर निगम, पुलिस और कलेक्ट्रेट मिलकर काम कर रहे हैं ताकि नाले के आसपास अवैध निर्माण हटाया जा सके और उसकी जल निकासी क्षमता बढ़ाई जा सके. हाई कोर्ट के आदेशों की पालना में जेडीए ने अपनी पूरी कार्ययोजना का शपथ पत्र भी अदालत में पेश किया है.

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Kartarpura Drainage

सफाई के दौरान फैली गंदगी से बढ़ी परेशानी

नाले की सफाई के दौरान बारिश आने से हालात और खराब हो गए हैं. जगह-जगह काला और बदबूदार पानी सड़कों पर फैल गया है, जिससे लोगों का चलना-फिरना मुश्किल हो गया है. सड़क पर फैली गंदगी की वजह से राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आसपास के दुकानदारों का काम भी प्रभावित हो रहा है.

पानी भराव और गंदगी से लोगों की मुश्किलें बढ़ीं

बारिश के पानी और नाले की गंदगी मिलकर सड़कों पर जलभराव जैसी स्थिति बना रही है. कई जगह पानी जमा होने से वाहन फंस रहे हैं और पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है. गंदे पानी की बदबू से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है.

150 करोड़ की परियोजना और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई

JDA की योजना के तहत नाले को चौड़ा किया जाएगा और उसके आसपास से अवैध निर्माण हटाए जाएंगे. इस परियोजना की लागत करीब 150 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसके लिए प्रशासन, पुलिस और अन्य विभाग मिलकर काम कर रहे हैं ताकि नाले की व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.

स्थानीय विरोध और लोगों की चिंता

नाले के विस्तार और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से करीब 1000 मकानों पर खतरा मंडरा रहा है. इसी वजह से स्थानीय लोग मुआवजे की मांग कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन की चेतावनी भी दे रहे हैं. लोगों का कहना है कि बिना उचित पुनर्वास के कार्रवाई से उनकी परेशानी और बढ़ सकती है.

जमीनी हालात और लोगों की परेशानी

एक तरफ प्रशासन नाले को सुधारने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात बिगड़ते जा रहे हैं. सफाई के दौरान फैली गंदगी और बारिश के पानी से लोग परेशान हैं. कई इलाकों में सड़कों पर गंदा पानी जमा है और बदबू ने हालात और खराब कर दिए हैं.