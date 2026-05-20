/जयपुर में मेडिकल इतिहास! हृदय रोग उपचार में पहली बार 'हेंकोर वाल्व' का सफल प्रत्यारोपण

Jaipur News: जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ने हृदय रोग उपचार के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. अस्पताल के डॉक्टरों ने देश में पहली बार ऑर्टिक वाल्व के इलाज में “हेंकोर वाल्व डिवाइस” का सफल प्रत्यारोपण किया है. यह जटिल प्रक्रिया 63 वर्षीय मरीज पर की गई, जो लंबे समय से गंभीर दिल की बीमारी से परेशान था. डॉक्टरों के मुताबिक मरीज की हालत बेहद नाजुक थी और सामान्य सर्जरी करना उसके लिए काफी जोखिम भरा माना जा रहा था.

हृदय रोग विभागाध्यक्ष डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि मरीज ऑर्टिक वाल्व में गंभीर लीकेज और कमजोर हृदय पंपिंग क्षमता की समस्या से जूझ रहा था. उसे लगातार सांस फूलने, चक्कर आने, बेहोशी के दौरे पड़ने और दिल की धड़कन तेज होने जैसी परेशानियां हो रही थीं. मरीज को महाधमनी वाल्व प्रत्यारोपण के लिए अस्पताल लाया गया था, लेकिन उसकी स्थिति को देखते हुए सामान्य ओपन हार्ट सर्जरी संभव नहीं थी.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टरों ने मरीज की गंभीर हालत को देखते हुए टावी (TAVI) तकनीक से वाल्व प्रत्यारोपण करने का फैसला लिया. इस प्रक्रिया में नई “हेंकोर वाल्व प्रणाली” का उपयोग किया गया. डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक खास तौर पर उन मरीजों के लिए विकसित की गई है, जिनके ऑर्टिक वाल्व में लीकेज होता है और जहां कैल्सियम जमाव बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता.

डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि इस नई प्रणाली की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता दर करीब 96 प्रतिशत मानी जा रही है. यही वजह है कि इसे गंभीर मरीजों के लिए काफी प्रभावी विकल्प माना जा रहा है. इस तकनीक के जरिए बिना बड़ी सर्जरी किए वाल्व प्रत्यारोपण संभव हो पाया. वरिष्ठ हृदय शल्य चिकित्सक डॉ. अजय मीणा ने बताया कि मरीज की जांघ की धमनियां काफी क्षतिग्रस्त थीं. ऐसे में सामान्य तरीके से वाल्व डालना संभव नहीं था. चुनौतीपूर्ण स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों की टीम ने दाहिनी ओर सीने में करीब 5 सेंटीमीटर का छोटा चीरा लगाकर ट्रांस-ऑर्टिक विधि से वाल्व प्रत्यारोपण किया.

डॉक्टरों के मुताबिक पूरी प्रक्रिया सफल रही और मरीज अब तेजी से स्वस्थ हो रहा है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है और जल्द ही उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. अस्पताल प्रशासन ने इसे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के लिए भी बड़ी चिकित्सा उपलब्धि बताया है. इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को डॉ. अजय मीणा के नेतृत्व में पूरा किया गया. टीम में डॉ. राजीव शर्मा, डॉ. सौरभ गुप्ता, डॉ. आशीष जैन, डॉ. अभिनव, डॉ. वरुण छाबड़ा के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर के टावी विशेषज्ञ डॉ. प्रशांत वैजनाथ और डॉ. ए.बी. गोपाला मुरुगन ने भी अहम भूमिका निभाई.