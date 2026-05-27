/10 साल से कम पुराने डीजल वाहनों पर हाईकोर्ट सख्त! परिवहन विभाग से मांगा जवाब

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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने अलवर में 10 साल से कम पुराने डीजल और BS-4 वाहनों के परमिट-फिटनेस नवीनीकरण रोकने पर परिवहन विभाग से जवाब मांगा है. वहीं स्कूल बस संचालकों को राहत देते हुए BS-4 बसों के संचालन पर लगी रोक पर फिलहाल स्टे दे दिया.
Rajasthan High Court: राजस्थान हाईकोर्ट ने एनसीआर में आने वाले अलवर जिले में 10 साल से कम पुराने डीजल और बीएस 4 वाहनों के परमिट और फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने पर प्रमुख परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त व स्थानीय क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से जवाब मांगा है. वहीं प्रार्थी स्कूल के बस संचालकों को राहत देते हुए परिवहन विभाग के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें इन बसों के चलाने पर पाबंदी लगाई थी. जस्टिस मनीष शर्मा ने यह निर्देश चिल्ड्रंस एकेडमी कॉन्वेंट स्कूल की याचिका पर दिया.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने बताया कि संस्था के अधीन चलने वाले स्कूलों में बच्चों को लाने- ले जाने के लिए करीब छह साल पुरानी बीएस 4 बसें चलती हैं. क्षेत्रीय परिवहन ऑफिस ने इन बसों का 15 साल के लिए पंजीकरण किया, लेकिन बाद में प्रार्थी ने इनके परमिट नवीनीकरण के लिए आवेदन किया तो परिवहन विभाग ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, 2021 की गाइड लाइन का हवाला दे नवीनीकरण से मना कर दिया.
विभाग का कहना था कि एनजीटी के निर्णय के बाद आयोग के निर्देश के तहत एनसीआर व दिल्ली में केवल सीएनजी, ईवी और बीएस 5 व 6 गुणवत्ता के वाहन ही चलाने की मंजूरी है. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि आयोग के निर्देश अन्य राज्यों से दिल्ली में प्रवेश वाली इंटरसिटी व इंटर स्टेट सार्वजनिक बस सेवाओं पर ही लागू हैं. प्रार्थी की स्कूल बसें केवल अलवर जिले में ही विद्यार्थियों के आवागमन का काम करती हैं और दिल्ली या इंटरसिटी संचालन से इनका कोई संबंध नहीं है. आयोग के निर्देश संख्या 93 में स्पष्ट किया है कि स्कूल बसें इस दायरे में नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट ने भी बीएस 4 मानकों को पूरा करने वाले दस साल तक के डीजल वाहनों पर दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के निर्देश दे रखे हैं. इसके अलावा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट की बसों को छूट है, लेकिन प्रार्थी की स्कूल बसों को छूट नहीं दी है. इसलिए बसों के फिटनेस लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाए.
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