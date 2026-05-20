/SI भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश! परीक्षा नहीं देने वालों को भी मिलेगा दूसरा मौका

Rajasthan SI Exam: राजस्थान हाईकोर्ट ने पेपर लीक के कारण रद्द की गई एसआई भर्ती 2021 में आवेदन कर परीक्षा नहीं देने वालों को आगामी सितंबर माह में होने वाली एसआई भर्ती परीक्षा में शामिल करने के लिए उनके आवेदन स्वीकार करने को कहा है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश मधुसूदन शर्मा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता ने 2021 की एसआई भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किया था, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने भर्ती की दोनों ही परीक्षाएं नहीं दी. वहीं उन्हें एसआई 2021 की दोबारा होने वाली परीक्षा में यह कहते हुए शामिल नहीं किया जा रहा है कि उन्होंने भर्ती परीक्षा नहीं दी थी. इसमें पूर्व में दोनों परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जा रहा है.

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याचिका में कहा गया कि जब पूरी भर्ती परीक्षा ही रद्द हो चुकी है तो अब आगामी परीक्षा में आवेदन कर चुके अभ्यर्थियों को भी शामिल करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह नहीं कहा है कि जिन्होंने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 में भाग लिया था, उन्हें ही वापस होने वाली भर्ती परीक्षा में शामिल करें. पूर्व में जब ईओ-आरओ भर्ती की परीक्षा रद्द हुई थी, तब उसमें सभी अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था. इसलिए सितंबर 2021 में होने वाली एसआई 2021 की पुन: परीक्षा में उन्हें भी शामिल किया जाए. वहीं आरपीएससी की ओर से अधिवक्ता एमएफ बेग ने कहा कि एकलपीठ ने भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए पुन: परीक्षा को कहा था.

इसके अलावा आवेदन करने के बाद करीब चार लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे. ऐसे में उन्हें इस परीक्षा में शामिल नहीं किया जा रहा. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं के आवेदन स्वीकार करने को कहा है. गौरतलब है कि एसआई भर्ती-2021 की परीक्षा में बडे पैमाने पर पेपर लीक होने के चलते हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के दखल पर राज्य सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द कर पुन: परीक्षा करवाने का निर्णय लिया है.