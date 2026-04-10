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राजस्थान में खाप पंचायतों पर HC की सख्ती, सामाजिक बहिष्कार और हुक्का-पानी बंद पर लगाई रोक

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों के सामाजिक बहिष्कार, हुक्का-पानी बंद करने और जुर्माना लगाने जैसे फरमानों को असंवैधानिक बताया. कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए सख्त कानून बनाने और पुलिस को प्रभावी निगरानी व कार्रवाई के निर्देश दिए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByZee Rajasthan Web Team
Published:Apr 10, 2026, 11:31 PM IST | Updated:Apr 10, 2026, 11:31 PM IST

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राजस्थान में खाप पंचायतों पर HC की सख्ती, सामाजिक बहिष्कार और हुक्का-पानी बंद पर लगाई रोक

Khap Panchayat: राजस्थान हाईकोर्ट ने खाप पंचायतों द्वारा दिए जाने वाले तुगलकी फरमानों पर कड़ा प्रहार करते हुए उन्हें असंवैधानिक करार दिया है. जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने 11 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का ‘हुक्का-पानी बंद’ करना, सामाजिक बहिष्कार करना या उस पर भारी जुर्माना थोपना संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने राज्य सरकार को महाराष्ट्र की तर्ज पर सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए विशेष कानून बनाने का सुझाव भी दिया है.

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह की प्रथाएं न केवल व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाती हैं, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 15 (भेदभाव निषेध), 19 (स्वतंत्रता का अधिकार) और 21 (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता) का खुला उल्लंघन हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी समानांतर व्यवस्था को न्याय देने का अधिकार नहीं है और यह कार्य केवल विधिक संस्थाओं का ही है.

पुलिस और प्रशासन को सख्त निर्देश
हाईकोर्ट ने इस समस्या की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी कड़े निर्देश दिए हैं. पुलिस महानिदेशक को आदेश दिया गया है कि सामाजिक बहिष्कार से जुड़े सभी मामलों की जांच के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाए, जो 90 दिनों के भीतर निष्पक्ष जांच पूरी करे. इसके अलावा प्रत्येक जिले में कलेक्टर और एसपी के समन्वय से एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पीड़ितों को शिकायत दर्ज कराने में आसानी हो सके. राज्य स्तर पर एक केंद्रीकृत मॉनिटरिंग सिस्टम और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे ऐसे मामलों की प्रभावी निगरानी और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

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11 मामलों में सामने आई भयावह हकीकत
कोर्ट के समक्ष आए 11 मामलों ने खाप पंचायतों की कार्यप्रणाली की गंभीरता को उजागर किया. ये मामले सिरोही, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बालोतरा और जालोर जिलों से संबंधित थे. सिरोही में एक दलित परिवार पर बेटे की शादी में घोड़ी चढ़ने और बैंड-बाजे के इस्तेमाल पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाकर सामाजिक बहिष्कार किया गया.

बालोतरा के एक मामले में मृत्युभोज के खिलाफ अभियान चलाने पर एक व्यक्ति पर पांच लाख रुपये का दंड लगाया गया और पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया गया. इस घटना से पीड़ित की मां को गहरा मानसिक आघात लगा, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई. नागौर में एक दलित सरपंच को सार्वजनिक रूप से अपमानित कर पंचायत में एक पैर पर खड़ा रहने को मजबूर किया गया, जिसके चलते एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ.

कमीशन की रिपोर्ट में ‘समानांतर न्याय व्यवस्था’ का खुलासा
मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था, जिसमें अधिवक्ता रामावतार सिंह चौधरी, भागीरथ राय बिश्नोई, शोभा प्रभाकर, देवकीनंदन व्यास और सामाजिक कार्यकर्ता महावीर कंकारिया शामिल थे. इस आयोग ने विभिन्न जिलों का दौरा कर अपनी रिपोर्ट में बताया कि खाप पंचायतें समानांतर न्यायिक व्यवस्था की तरह कार्य कर रही हैं.

रिपोर्ट में सामने आया कि प्रेम विवाह करने, सामाजिक कुरीतियों का विरोध करने या अपने अधिकारों की मांग करने पर पूरे परिवारों का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार कर दिया जाता है. इससे पीड़ित परिवारों को गंभीर मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है.

नाता प्रथा पर भी जताई चिंता
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ‘नाता प्रथा’ पर भी चिंता व्यक्त की है. कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कुप्रथाओं से महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का गंभीर हनन होता है और वे सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसी प्रथाओं को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सख्त कानून की जरूरत पर जोर
अदालत ने यह भी माना कि राजस्थान में सामाजिक बहिष्कार को सीधे अपराध घोषित करने वाला कोई विशेष कानून नहीं है, जिससे कार्रवाई में कठिनाई आती है. इसी कारण पुलिस को सामान्य धाराओं में मामले दर्ज करने पड़ते हैं. कोर्ट ने राज्य सरकार को सुझाव दिया कि वह महाराष्ट्र के ‘सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम, 2016’ की तर्ज पर कानून बनाए, जिसमें ऐसे कृत्यों के लिए स्पष्ट दंड का प्रावधान हो.

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह नागरिकों को निजी व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों से भी संरक्षण प्रदान करे.

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