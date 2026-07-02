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जगन गुर्जर हत्याकांड से हिली जेल सुरक्षा व्यवस्था! हाईकोर्ट ने सरकार से 28 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट

Rajasthan News: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में डकैत जगन गुर्जर की हत्या के बाद जेल सुरक्षा पर सवाल उठे हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है. कैमरे, मोबाइल और सुरक्षा खामियों को लेकर जेल व्यवस्था पर गंभीर बहस छिड़ गई है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 02, 2026, 06:36 PM|Updated: Jul 02, 2026, 06:36 PM
जगन गुर्जर हत्याकांड से हिली जेल सुरक्षा व्यवस्था! हाईकोर्ट ने सरकार से 28 जुलाई तक मांगी रिपोर्ट
Image Credit: राजस्थान हाईकोर्ट (फाइल फोटो)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan High Court: अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की हत्या का मामला अब राजस्थान की जेल सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ी बहस का कारण बन गया है. जिस जेल को प्रदेश की सबसे सुरक्षित जेल माना जाता है, वहीं एक हाई-प्रोफाइल कैदी की बैरक के भीतर तौलिए से गला घोंटकर हत्या कर दी गई. अब इस मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर कड़े सवाल पूछे हैं और 28 जुलाई तक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा गंभीर रूप से कमजोर
राजस्थान हाईकोर्ट में जेलों में कैदियों के कल्याण से जुड़े स्वतः संज्ञान मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमित्र प्रतीक कासलीवाल ने अदालत को बताया कि अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल की सुरक्षा व्यवस्था गंभीर रूप से कमजोर है. उन्होंने कहा कि जिस जेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है, वहीं न सिर्फ जगन गुर्जर की हत्या हो जाती है, बल्कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे भी पूरी तरह प्रभावी नहीं हैं.

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अदालत ने सरकार से पूछे तीखे सवाल
इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि जब हाई सिक्योरिटी जेल में ही मोबाइल फोन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं पहुंच रही हैं, कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और जेल से मुख्यमंत्री तक को धमकियां दी जा चुकी हैं, तो आखिर प्रदेश की जेलों में हो क्या रहा है? अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि इतनी गंभीर घटनाओं के बावजूद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई. कोर्ट ने सरकार को जेल सुरक्षा, निगरानी व्यवस्था, प्रतिबंधित सामान की रोकथाम और अब तक की गई कार्रवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं. मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी.

डकैत जगन गुर्जर की हत्या के मामले के हुई सुनवाई
दरअसल, 29 जून को अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में कुख्यात डकैत जगन गुर्जर की बैरक के भीतर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में हत्या का आरोप भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु पर है. घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि दो कुख्यात अपराधियों को एक ही बैरक में क्यों रखा गया और हाई सिक्योरिटी जेल के भीतर ऐसी वारदात कैसे हो गई.

पहले भी जेलों की सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए हैं सवाल
यह पहली बार नहीं है जब राजस्थान की जेलों की सुरक्षा व्यवस्था सवालों के घेरे में आई हो. पिछले कुछ वर्षों में जयपुर, सीकर, जोधपुर और बीकानेर समेत कई जेलों से मोबाइल फोन, सिम कार्ड और अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद होने के मामले सामने आए हैं. जेलों के भीतर से रंगदारी की धमकियां देने, गैंग नेटवर्क संचालित करने और हिंसक घटनाओं की शिकायतें भी लगातार सामने आती रही हैं. राजू ठेहट हत्याकांड के बाद भी जेलों के भीतर सक्रिय गैंग नेटवर्क और बाहरी अपराधियों से उनके संपर्कों को लेकर गंभीर सवाल उठे थे.

अगस्त 2023 से अगस्त 2025 के बीच राजस्थान की जेलों में हुईं 20 कस्टोडियल मौतें
सरकारी आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं. विधानसभा में पेश रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2023 से अगस्त 2025 के बीच राजस्थान की जेलों में 20 कस्टोडियल मौतें दर्ज की गईं. वहीं, 2014 में बीकानेर सेंट्रल जेल में गैंगवार और 2019 में जयपुर सेंट्रल जेल में पाकिस्तानी कैदी शकरुल्लाह की हत्या जैसी घटनाएं भी जेल सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर कर चुकी हैं.विपक्ष ने भी इस पर बड़े सवाल खड़े किए है.

28 जुलाई पर टिकी सभी की निगाहें
जगन गुर्जर हत्याकांड अब केवल एक आपराधिक घटना नहीं रह गया है, बल्कि यह प्रदेश की पूरी जेल सुरक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुका है. अब सभी की निगाहें 28 जुलाई पर टिकी हैं, जब राज्य सरकार को हाईकोर्ट के सामने यह बताना होगा कि राजस्थान की जेलों में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की क्या ठोस योजना है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.Read More

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