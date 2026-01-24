राजस्थान हाईकोर्ट का बिजली से जुड़ा बड़ा आदेश, ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के परिवारों को मिलेगी राहत

Bijli Connection Jaipur: राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहने वाले परिवारों को स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन न देने को संविधान के अनुच्छेद-21 का उल्लंघन माना है. कोर्ट ने यह साफ किया कि सोसायटी में डेवलपर को सिंगल पाइंट कनेक्शन देने का प्रावधान रहने के बावजूद हर परिवार को अपना व्यक्तिगत कनेक्शन मिलने का अधिकार है. कोर्ट ने जयपुर डिस्कॉम को निर्देश दिया कि सभी पात्र याचिकाकर्ताओं को दो महीने के भीतर औपचारिकताएं पूरी कर व्यक्तिगत बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएं. न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश रवि चिरानिया की खंडपीठ ने जनक सिंह हाडा और अन्य की याचिकाओं को निस्तारित करते हुए यह आदेश सुनाया.

स्वतंत्र कनेक्शन न देना मौलिक अधिकार का उल्लंघन - कोर्ट

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि विद्युत कनेक्शन केवल डेवलपर की सुविधा या उसकी मर्जी पर निर्भर नहीं हो सकता. जयपुर विद्युत वितरण निगम (जेवीवीएनएल) का स्वतंत्र कनेक्शन देने से इनकार करना न केवल मनमाना है, बल्कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी है.

10 साल से कनेक्शन की उम्मीद में हैं परिवार

याचिकाकर्ताओं के वकील भुवनेश कुमार गोयल और श्रुति गोयल ने बताया कि वे जयपुर की वाटिका इंफोटेक सिटी स्थित ग्रुप हाउसिंग सोसायटी में रहते हैं. उन्हें डवलपर द्वारा सिंगल पाइंट कनेक्शन का प्रावधान होने के कारण पिछले 10 वर्षों से व्यक्तिगत विद्युत कनेक्शन नहीं मिला. उनका कहना है कि पानी और बिजली जीवन के लिए आवश्यक हैं और सिंगल पाइंट कनेक्शन का नियम नागरिकों के जीवन अधिकार के खिलाफ है.

कोर्ट ने डिस्कॉम की आपत्ति खारिज

जयपुर डिस्कॉम की ओर से अधिवक्ता सर्वेश जैन ने दावा किया कि डवलपर ने कनेक्शन के लिए पर्याप्त आधारभूत ढांचा उपलब्ध नहीं कराया है. इस पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कोई भी प्रावधान परिवारों को बिजली कनेक्शन मिलने में बाधा नहीं बन सकता. हर पात्र परिवार को उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वतंत्र विद्युत कनेक्शन मिलना चाहिए.

कोर्ट के आदेश पर स्वतंत्र बिजली कनेक्शन का मिलेगा अधिकार

कोर्ट के इस आदेश से ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के सभी पात्र निवासियों को अब अपने घरों में स्वतंत्र बिजली कनेक्शन का अधिकार मिलेगा. इस फैसले को सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की जीत के रूप में देखा जा रहा है.

