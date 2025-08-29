सीकर में एसआई भर्ती रद्द होते ही आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बताया 'संघर्ष की जीत'

Sikar News: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशी जताई है. सीकर जिले के नीमकाथाना स्थित खेतड़ी मोड़ चौराहे पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने ओमप्रकाश नेहरा के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर इस फैसले का स्वागत किया.

एसआई भर्ती रद्द

कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत बताया. ओमप्रकाश नेहरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला आरएलपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों से पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे, और आज उनके संघर्ष की जीत हुई है.

राज्य सरकार पर निशाना

नेहरा ने कहा कि यह भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा शोषण थी और वे लंबे समय से इससे त्रस्त थे. हाईकोर्ट के इस निर्णय से युवाओं को एक तरह की आजादी मिली है, जिसका जश्न वे आज पटाखे फोड़कर मना रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभी भी इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है, जो यह दिखाता है कि यह सरकार युवा विरोधी है.

संघर्ष की जीत

इस मौके पर मौजूद युवाओं ने भी इस निर्णय को अपने संघर्ष की जीत बताया और हनुमान बेनीवाल का आभार जताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे. यह जश्न पार्टी और युवाओं के बीच बढ़ते सहयोग और विश्वास का प्रतीक बन गया है.



