Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सीकर में एसआई भर्ती रद्द होते ही आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बताया 'संघर्ष की जीत'

Sikar News: राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने पर आरएलपी कार्यकर्ताओं ने नीमकाथाना में पटाखे फोड़कर खुशी मनाई. उन्होंने इसे युवाओं के शोषण के खिलाफ हनुमान बेनीवाल के संघर्ष की जीत बताया.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Ashok singh shekhawat
Published: Aug 29, 2025, 12:16 IST | Updated: Aug 29, 2025, 12:16 IST

Trending Photos

Udaipur Weather Update: उदयपुर में डेरा जमाए हुई हैं घनघोर घटाएं, बस कुछ ही देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, IMD ने अलर्ट भी जारी किया है...
7 Photos
Rajasthan weather

Udaipur Weather Update: उदयपुर में डेरा जमाए हुई हैं घनघोर घटाएं, बस कुछ ही देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, IMD ने अलर्ट भी जारी किया है...

राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ

Matrikundiya Kund: राजस्थान के इस स्थान पर अस्थियां विसर्जन करते ही हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, क्या जानते हैं आप?
7 Photos
#rajasthan news

Matrikundiya Kund: राजस्थान के इस स्थान पर अस्थियां विसर्जन करते ही हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, क्या जानते हैं आप?

मांडलगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, अगले दो हफ्ते तक सक्रिय रहेगा मानसून
7 Photos
Bhilwara news

मांडलगढ़ में बाढ़ का खतरा बढ़ा, अगले दो हफ्ते तक सक्रिय रहेगा मानसून

सीकर में एसआई भर्ती रद्द होते ही आरएलपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न, बताया 'संघर्ष की जीत'

Sikar News: राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होने पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार खुशी जताई है. सीकर जिले के नीमकाथाना स्थित खेतड़ी मोड़ चौराहे पर आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने ओमप्रकाश नेहरा के नेतृत्व में पटाखे फोड़कर और आतिशबाजी कर इस फैसले का स्वागत किया.

एसआई भर्ती रद्द

कार्यकर्ताओं ने इसे अपने लंबे संघर्ष की जीत बताया. ओमप्रकाश नेहरा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एसआई भर्ती रद्द करने का फैसला आरएलपी के लिए एक बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने बताया कि पिछले चार महीनों से पार्टी के सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संघर्ष कर रहे थे, और आज उनके संघर्ष की जीत हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राज्य सरकार पर निशाना

नेहरा ने कहा कि यह भर्ती युवाओं के लिए एक बड़ा शोषण थी और वे लंबे समय से इससे त्रस्त थे. हाईकोर्ट के इस निर्णय से युवाओं को एक तरह की आजादी मिली है, जिसका जश्न वे आज पटाखे फोड़कर मना रहे हैं. उन्होंने राज्य सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार अभी भी इस फैसले के खिलाफ डबल बेंच में जाने की तैयारी कर रही है, जो यह दिखाता है कि यह सरकार युवा विरोधी है.

संघर्ष की जीत

इस मौके पर मौजूद युवाओं ने भी इस निर्णय को अपने संघर्ष की जीत बताया और हनुमान बेनीवाल का आभार जताते हुए कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे. यह जश्न पार्टी और युवाओं के बीच बढ़ते सहयोग और विश्वास का प्रतीक बन गया है.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Sikar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news