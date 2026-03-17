शिक्षकों का स्थायीकरण रद्द करने पर लगी हाईकोर्ट की रोक, विभाग से जवाब तलब

Rajasthan High Court Stay On Regularization Cancelled: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 के लेवल द्वितीय से जुड़े एक अहम मामले में याचिकाकर्ता शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने शिक्षकों के स्थायीकरण को रद्द करने और उनसे रिकवरी निकालने के विभागीय आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने शिक्षा सचिव, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक और चित्तौड़गढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

यह आदेश जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने देहूती शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिया. मामले में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने पक्ष रखा और कोर्ट को पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया.

याचिका में बताया गया कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2022 की लिखित परीक्षा को लेकर पहले भी हाईकोर्ट में विवाद उठा था. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने विशेषज्ञ समिति गठित कर विवादित प्रश्नों की जांच कराने और उसके आधार पर संशोधित परिणाम जारी करने के निर्देश दिए थे. बाद में जब संशोधित परिणाम जारी हुआ, तो याचिकाकर्ता उसमें चयन सूची से बाहर हो गए.

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इसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील दायर की. खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद एकलपीठ के आदेश को निरस्त कर दिया और अपीलकर्ताओं को सेवा में बनाए रखने के निर्देश दिए. इसके चलते याचिकाकर्ता अपनी नौकरी में बने रहे.

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ताओं ने अपना परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था और विभाग ने उन्हें नियमित भी कर दिया था. यानी वे पूरी तरह स्थायी कर्मचारी बन चुके थे. इसके बावजूद चित्तौड़गढ़ डीईओ ने 12 मार्च को एक आदेश जारी कर उनके स्थायीकरण को वापस ले लिया और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू कर दी.

याचिकाकर्ताओं ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि जब खंडपीठ पहले ही उनके पक्ष में फैसला दे चुकी है और विभाग ने भी उन्हें नियमित कर दिया है, तो अब इस तरह का आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है.

मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने डीईओ के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है और संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं, जहां आगे की स्थिति स्पष्ट होगी.

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