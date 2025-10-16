Zee Rajasthan
सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति पर भड़का हाईकोर्ट, पूछा- पैसा अब दिया जा रहा है, काम कब होगा?

Rajasthan News: जर्जर स्कूलों पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त हुआ. कोर्ट ने पूछा,'पैसा आज, तो काम कब?' ₹5 लाख बजट को अपर्याप्त बताते हुए कोर्ट ने स्वतंत्र मॉनिटरिंग बॉडी बनाने की मंशा जताई और सुरक्षा सर्टिफिकेट पर जोर दिया.

Published: Oct 16, 2025, 11:17 AM IST | Updated: Oct 16, 2025, 11:17 AM IST

Jaipur News: जयपुर में प्रदेश की सरकारी स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया. झालावाड़ स्कूल हादसे पर स्वतः संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल और अशोक कुमार जैन की विशेष खंडपीठ ने राज्य सरकार के मरम्मत कार्य और बजट आवंटन पर

गहरी चिंता व्यक्त की.

कोर्ट ने स्कूलों के हालात सुधारने पर ज़ोर देते हुए मौखिक टिप्पणी की, "पैसा अब दिया जा रहा है, काम कब होगा? बच्चों की आवश्यकता आज है, वे कल तक इंतजार नहीं कर सकते." कोर्ट ने कहा कि मरम्मत के लिए दिए जा रहे पांच लाख रुपए तो केवल रंग-सफेदी में ही खर्च हो जाएंगे.

बजट और निरीक्षण पर कोर्ट के सवाल
राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए शपथ पत्र पर कोर्ट ने असंतोष जताते हुए निर्देश दिए कि “काम कागज़ों में नहीं, धरातल पर उतरना चाहिए.” महाधिवक्ता राजेन्द्र प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि अधिक जर्जर स्कूलों की मरम्मत आगामी मार्च तक, और शेष कार्य अगले साल नवम्बर तक पूरा होगा. इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, “लगता है बिना परीक्षण फौरी तौर पर मरम्मत का बजट तय किया है.” हाईकोर्ट ने साफ़ कहा कि ठेकेदार की गलती से हादसे होते हैं, इसलिए स्कूलों का निरीक्षण सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजाय स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाना चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि आज भी कई स्कूल टीन शेड के नीचे चल रहे हैं.

स्वतंत्र मॉनिटरिंग बॉडी की मंशा
कोर्ट ने इस मरम्मत कार्य की निगरानी (मॉनिटरिंग) के लिए एक स्वतंत्र बॉडी बनाने की मंशा ज़ाहिर की और सभी पक्षों से सुझाव मांगे. कोर्ट ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए प्राइवेट और सभी स्कूलों में आग से बचाव सहित अन्य सुरक्षा सर्टिफिकेट लेने पर ज़ोर दिया. महाधिवक्ता ने स्कूलों में सुधार का रोडमैप पेश करने और स्वतंत्र एजेंसी से निरीक्षण कराने के संबंध में निर्देश लेने के लिए समय मांगा. अब मामले की सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी.

