स्कूल हादसों पर हाईकोर्ट सख्त, बजट को बताया नाकाफी, विपक्ष ने सरकार को घेरा

Rajasthan Budget 2026: 11 फरवरी को जब राजस्थान का बजट पेश हुआ था. तभी जर्जर स्कूल भवनों का मुद्दा सियासी बहस बन गया था. सरकार ने मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया और कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताते हुए सरकार को घेरा. लेकिन आज यह मुद्दा फिर सुर्खियों में है, जब झालावाड़ हादसे के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य के जर्जर स्कूलों की हालत पर कड़ी टिप्पणी की है.

राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 11 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए जर्जर स्कूलों की मरम्मत के लिए 550 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था. बजट पेश होते ही कांग्रेस ने इसे खोखला और सतही बताया.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली ने कहा कि बजट में दूरदर्शिता का अभाव है. वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 3,768 स्कूल भवन जर्जर हैं और करीब 21 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है. लेकिन सरकार ने सिर्फ 550 करोड़ का प्रावधान किया. डोटासरा ने यह भी कहा कि उनकी सरकार के समय शिक्षा के लिए 30 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया गया था.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

बजट वाले दिन से ही यह मुद्दा राजनीतिक बना हुआ है. लेकिन आज इसी मुद्दे पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया. झालावाड़ हादसे के बाद स्वप्रेरित संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही खंडपीठ जस्टिस अशोक कुमार जैन और जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने कहा कि प्रदेश में स्कूलों की मरम्मत के लिए जब 20 हजार करोड़ रुपये की जरूरत है तो 2 हजार करोड़ भी नहीं जुटा पाना 'ऊंट के मुंह में जीरा' जैसा है.

कोर्ट ने ये भी कहा - कि सरकार के पास दूसरे कामों के लिए पैसा है, लेकिन शिक्षा के लिए नहीं हो रही व्यवस्था. बजट में 550 करोड रुपए स्कूलों की मरम्मत सहित 450 करोड़ रुपए नए भवन बनाने व 200 करोड़ लैब बनाने का प्रावधान किया है. कोर्ट ने डोनेशन, भामाशाह योजना, विधायक और सांसद निधि फंड के उपयोग पर भी विचार करने को कहा. अदालत ने कहा विधायक-सांसद निधि फंड का इस्तेमाल कैसे होगा, इस पर विचार किया जाए, हम एक कमेटी बनाने पर विचार करेंगे,जो यह सब मॉनिटर करेगी.

इसी के साथ आगे कहा है कि क्या एक साल तक के लिए हम दूसरे कामों के लिए टेंडर जारी करने पर रोक लगा दे. जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा - मंदिरों में 600 करोड रुपए दान दिया जा सकता है, शिक्षा का दान भी बड़ा दान है. मामले की अगली सुनवाई 5 मार्च को होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-