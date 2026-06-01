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भैराणा धाम RIICO विवाद में नया अपडेट, जिला प्रशासन से लेकर मंत्री आवास तक हाईलेवल मीटिंग शुरू

Rajasthan News: भैराणा धाम में RIICO औद्योगिक क्षेत्र को लेकर विवाद पर प्रशासन और संत समाज के बीच वार्ता हुई. बातचीत सकारात्मक रही, लेकिन लिखित आश्वासन न मिलने तक धरना जारी रहेगा. मंत्री आवास पर भी बैठक हुई, समाधान को लेकर आगे बातचीत जारी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byDeepak Goyal
Published: Jun 01, 2026, 06:47 PM|Updated: Jun 01, 2026, 06:47 PM
भैराणा धाम RIICO विवाद में नया अपडेट, जिला प्रशासन से लेकर मंत्री आवास तक हाईलेवल मीटिंग शुरू
Image Credit: Bhairana Dham Protest

Bhairana Dham Protest: भैराणा धाम में प्रस्तावित RIICO औद्योगिक क्षेत्र को लेकर चल रहा विवाद अब लगातार चर्चा में बना हुआ है. इसी मुद्दे पर बुधवार को एक बार फिर बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब जिला प्रशासन और साधु-संतों के बीच हुई बातचीत के बाद मामला आगे मंत्री स्तर की वार्ता तक पहुंच गया. पहले दौर की बैठक जिला प्रशासन के साथ पूरी हुई, जिसके बाद संत समाज ने बातचीत को सकारात्मक जरूर बताया, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि जब तक कोई लिखित आश्वासन या आदेश नहीं मिलता, तब तक धरना जारी रहेगा.

भैराणा धाम संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने साफ कहा कि उनकी मांगों को सिर्फ मौखिक भरोसे से नहीं माना जाएगा. उनका कहना है कि जब तक ठोस निर्णय और लिखित आदेश सामने नहीं आता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं किया जाएगा. इस पूरे मामले में मंत्रिमंडल उप समिति के गठन पर भी चर्चा हुई, ताकि समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके. प्रशासन की ओर से भी संकेत मिले हैं कि संत समाज के साथ बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा.

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इस वार्ता में जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जिला कलेक्टर संदेश नायक और एसपी हनुमान मीना मौजूद रहे. सभी अधिकारियों ने दोनों पक्षों के बीच समझ बनाने की कोशिश की और स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया.

इसके बाद मामला और आगे बढ़ा और भैराणा धाम संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों के साथ मंत्री जवाहर सिंह बेढम के आवास पर भी बातचीत शुरू हुई. इस बैठक में मंत्री सुमित गोदारा, मंत्री जवाहर सिंह बेढम, आईजी राहुल प्रकाश, कलेक्टर संदेश नायक और एसपी हनुमान मीना भी मौजूद रहे. जिला प्रशासन की बैठक के बाद सीधे मंत्री आवास पर हुई इस चर्चा को काफी अहम माना जा रहा है.

जानकारी के मुताबिक, दोनों पक्षों के बीच विस्तार से मुद्दों पर बातचीत हुई और समाधान निकालने की कोशिश की गई. हालांकि अभी तक किसी भी तरह का अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है. संत समाज और संघर्ष समिति का कहना है कि वे अपने रुख पर कायम हैं और जब तक लिखित भरोसा नहीं मिलता, आंदोलन खत्म नहीं होगा.

वहीं प्रशासन और सरकार की तरफ से भी यह संकेत मिले हैं कि मामले को बातचीत के जरिए सुलझाने की कोशिश जारी रहेगी. दोनों पक्षों के बीच आगे भी संवाद होने की संभावना जताई जा रही है, ताकि किसी सहमति पर पहुंचा जा सके और विवाद का समाधान निकल सके.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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