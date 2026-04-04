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Rajasthan: ऊर्जा विभाग की हाई लेवल की बैठक, महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

Rajasthan News: राजस्थान में आज ऊर्जा विभाग की हाई लेवल की बैठक हुई. इस दौरान केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने विद्युत निगमों को निर्देश दिए. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByNeha Sharma
Published:Apr 04, 2026, 09:04 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 09:04 PM IST

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Rajasthan: ऊर्जा विभाग की हाई लेवल की बैठक, महत्वपूर्ण विषयों पर हुई चर्चा

Jaipur News: विद्युत भवन में आज ऊर्जा विभाग की हाई लेवल बैठक हुई. केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल की अध्यक्षता में यह बैठक हुई. प्रदेश के ऊर्जा से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर इस बैठक में चर्चा हुई.

केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल ने दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के मिश्रण (एनर्जी मिक्स) पर आधारित परियोजनाओं को गति देने के निर्देश प्रदेश के विद्युत निगमों को दिए हैं.

वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक

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उन्होंने कहा कि नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय स्रोतों की बंडलिंग से राज्य में ऊर्जा की बढ़ती मांग का बेहतर प्रबंधन किया जा सकता है. केन्द्रीय विद्युत सचिव विद्युत भवन में राज्य के एनर्जी सेक्टर से संबंधित विषयों पर ऊर्जा विभाग एवं विद्युत निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों से फीडबैक ले रहे थे. उन्होंने कहा कि राजस्थान में पीएम-कुसुम योजना के माध्यम से विकेन्द्रित सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिला है.

केन्द्रीय विद्युत सचिव ने कहा कि डिसेन्ट्रलाइज सोलर परियोजनाएं विकसित होने के बाद ग्रिड में उत्पादित सौर ऊर्जा के इंटीग्रेशन की चुनौती भी पैदा हो रही है. ऐसे में वितरण निगम ग्रिड स्थिरता की दिशा में स्वयं को बेहतर तरीके से तैयार करें.

परियोजनाओं को समय पर किया जाए विकसित

उन्होंने पीक ऑवर्स में बिजली की निर्बाध आपूर्ति के लिए बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित अन्य परियोजनाओं को समय पर विकसित करने पर जोर दिया. केन्द्रीय विद्युत सचिव ने राज्य के 24 जिलों में कृषि क्षेत्र को दिन में सप्लाई, लॉस रिडक्शन, आरडीएसएस योजना के अन्तर्गत स्मार्ट मीटर की प्रगति, रिसोर्स एडीक्वेसी प्लान आदि पर चर्चा की.

उन्होंने प्रदेश में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के विस्तार, एसटीयू नेटवर्क पर नवीकरणीय ऊर्जा की कनेक्टिविटी आदि की भी जानकारी ली. इस अवसर पर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन (आरईसी) के सीएमडी जितेन्द्र श्रीवास्तव भी उपस्थित थे.

पढ़िए राजधानी के एक और खबर
Jaipur News: शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता के विरोध में देशभर के लाखों शिक्षक आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एकत्रित हुए और जोरदार प्रदर्शन किया. यह प्रदर्शन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल हुए. प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने टेट अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग उठाई और इसे उनके सम्मान से जुड़ा मुद्दा बताया.

टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह आंदोलन शिक्षकों के आत्मसम्मान की लड़ाई है. उन्होंने कहा कि लाखों शिक्षकों की उपस्थिति सरकार तक उनकी आवाज पहुंचाने का मजबूत माध्यम बनेगी और उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी. रैली में राजस्थान से भी हजारों शिक्षकों ने भाग लिया.

अनुभव को भी योग्यता के रूप में मान्यता

राजस्थान प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विपिन प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे शिक्षकों ने अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया. विपिन प्रकाश शर्मा ने कहा कि जब शिक्षकों को कक्षा छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, तो यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता के विरोध में नहीं हैं, बल्कि वर्षों के अनुभव को भी योग्यता के रूप में मान्यता दिए जाने की मांग कर रहे हैं.

उन्होंने बताया कि राजस्थान में करीब 80 हजार शिक्षक इस नियम से प्रभावित हो रहे हैं. अंत में शिक्षकों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया. बताया गया कि आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी.

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