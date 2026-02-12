Zee Rajasthan
90 की रफ्तार बनी काल! तेज टैक्सी ने सब्जी विक्रेता को कुचला, मौके पर मचा हड़कंप

Rajasthan News: जयपुर के बजाज नगर में तेज रफ्तार टैक्सी ने सड़क किनारे सब्जी बेच रहे 50 वर्षीय महेश सैनी को टक्कर मार दी, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई. कार ने तीन बाइक और एक लोडिंग वाहन को भी क्षतिग्रस्त किया. चालक हिरासत में, ओवरस्पीडिंग हादसे की वजह मानी जा रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Ashutosh Sharma
Published: Feb 12, 2026, 11:12 PM IST | Updated: Feb 12, 2026, 11:12 PM IST

90 की रफ्तार बनी काल! तेज टैक्सी ने सब्जी विक्रेता को कुचला, मौके पर मचा हड़कंप

Rajasthan Road Accident: राजधानी जयपुर के बजाज नगर क्षेत्र में गुरुवार दोपहर एक तेज रफ्तार टैक्सी कार ने सड़क किनारे खड़े सब्जी विक्रेता को टक्कर मार दी. भीषण हादसे में सब्जी विक्रेता की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कार ने तीन बाइक और एक लोडिंग वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया. पुलिस ने टैक्सी चालक को हिरासत में ले लिया है. जयपुर के बजाज नगरी थाना क्षेत्र में यह हादसा दोपहर करीब 4 बजे हुआ.

गोपालपुरा की ओर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा ही थी टैक्सी

जानकारी के अनुसार, गोपालपुरा की ओर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन की तरफ जा रही टैक्सी अचानक अनियंत्रित हो गई. इस दौरान कार करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही थी. हादसे में महवा मंडावर निवासी 50 वर्षीय महेश सैनी की मौत हुई है. मृतक बजाज नगर में किराये से रहकर महावीर नगर इलाके में लोडिंग वाहन में सब्जी की दुकान लगाते थे. रोज की तरह गुरुवार को भी उन्होंने सड़क किनारे सब्जी की रेहड़ी लगाई हुई थी.

तेज रफ्तार कार ने महेश सैनी को कुचला

तेज रफ्तार टैक्सी ने पहले लोडिंग वाहन को टक्कर मारी और फिर महेश सैनी को कुचल दिया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वे उछलकर दूर जा गिरे. साथ ही पास खड़ी तीन बाइक भी क्षतिग्रस्त हो गईं. हादसे के समय टैक्सी में दो बुजुर्ग सवारियां बैठी थीं, जिन्हें मामूली चोट आई है. मध्यप्रदेश निवासी यात्रियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने वैशाली नगर से दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन के लिए टैक्सी बुक की थी क्योंकि शाम की ट्रेन पकड़नी थी.

रास्ते में कई बार चालक को गाड़ी धीरे चलाने की हिदायत दी, लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी. हादसे के तुरंत बाद बजाज नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महेश सैनी को जयपुरिया अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. कार चालक जसवीर सिंह निवासी गिरधारीपुरा वैशाली नगर, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. प्रारंभिक जांच में ओवरस्पीडिंग को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी.

