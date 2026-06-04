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OTS चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने के लिए DPR बनाने का आदेश रद्द, HC ने मुख्य सचिव को दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश

Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर के ओटीएस चौराहे पर प्रस्तावित 80 करोड़ रुपये के फ्लाईओवर के लिए नई डीपीआर बनाने का आदेश रद्द कर दिया. कोर्ट ने JDA को पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाने और ठेका निरस्त करने के कारणों की जांच कर दो माह में कार्रवाई करने के निर्देश दिए.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byMahesh pareek
Published: Jun 04, 2026, 03:26 PM|Updated: Jun 04, 2026, 03:26 PM
OTS चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने के लिए DPR बनाने का आदेश रद्द, HC ने मुख्य सचिव को दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश
Image Credit: Jaipur OTS Chowk Flyover

Jaipur OTS Chowk: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेएलमार्ग स्थित ओटीएस चौराहे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर बनाने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह पूर्व में हुए अनुबंध के आधार पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढाए. वहीं अदालत ने पूर्व का अनुबंध निरस्त करने के कारणों की जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जा सके. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे दोषी अफसरों पर दो माह में उचित कार्रवाई करें. जस्टिस समीर जैन की की एकलपीठ ने यह आदेश जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं. ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें.

सुनवई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा. राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है. जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना जुर्माने के कपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी. यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है.

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याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि जेडीए ने ओटीएस चोराहे को सिग्नल फ्री और सौन्दर्यकरण कराने को लेकर टेंडर निकाले. याचिकाकर्ता को टेंडर मिलने के बाद कंपनी को 6 जनवरी 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक काम पूरा करना था. इसी बीच सरकार बदलने के बाद जेडीए ने अनुक्ष्य की शर्तों का हवाला देते हुए 24 अप्रैल, 2024 को ठेका वापस ले लिया. इसक बाद 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी भी वापस कर दी. वहीं 3 अप्रैल 2025 को डीपीआर बनाने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया. इस चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को दिया ठेका बिना कारण वापस लिया गया है, जबकि कंपनी ने ड्रॉइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे.

याचिका में कहा गया कि उनकी ओर से प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए गए थे, लेकिन जरूरी अनुमतियां व साइट पर जमीन मुहैया नहीं कराने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. इसके अलावा नई डीपीआर के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डीपीआर और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है. जिसका विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई मौके देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार ठेका निरस्त किया गया है. इसके अलावा अब वहां 80 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर बनना है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लाई ओवर बनाने के लिए जारी डीपीआर को रद्द कर पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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