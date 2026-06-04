/OTS चौराहे पर फ्लाई ओवर बनाने के लिए DPR बनाने का आदेश रद्द, HC ने मुख्य सचिव को दोषी अफसरों पर कार्रवाई करने के दिए आदेश

राज्य चुनें
Jaipur OTS Chowk: राजस्थान हाईकोर्ट ने जेएलमार्ग स्थित ओटीएस चौराहे पर 80 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर बनाने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह पूर्व में हुए अनुबंध के आधार पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढाए. वहीं अदालत ने पूर्व का अनुबंध निरस्त करने के कारणों की जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जा सके. अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे दोषी अफसरों पर दो माह में उचित कार्रवाई करें. जस्टिस समीर जैन की की एकलपीठ ने यह आदेश जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए. अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं. ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें.
सुनवई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा. राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है. जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना जुर्माने के कपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी. यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है.
याचिका में अधिवक्ता एसएस होरा ने कहा कि जेडीए ने ओटीएस चोराहे को सिग्नल फ्री और सौन्दर्यकरण कराने को लेकर टेंडर निकाले. याचिकाकर्ता को टेंडर मिलने के बाद कंपनी को 6 जनवरी 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक काम पूरा करना था. इसी बीच सरकार बदलने के बाद जेडीए ने अनुक्ष्य की शर्तों का हवाला देते हुए 24 अप्रैल, 2024 को ठेका वापस ले लिया. इसक बाद 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी भी वापस कर दी. वहीं 3 अप्रैल 2025 को डीपीआर बनाने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया. इस चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को दिया ठेका बिना कारण वापस लिया गया है, जबकि कंपनी ने ड्रॉइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे.
याचिका में कहा गया कि उनकी ओर से प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए गए थे, लेकिन जरूरी अनुमतियां व साइट पर जमीन मुहैया नहीं कराने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका. इसके अलावा नई डीपीआर के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डीपीआर और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है. जिसका विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुड़ी ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई मौके देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार ठेका निरस्त किया गया है. इसके अलावा अब वहां 80 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर बनना है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लाई ओवर बनाने के लिए जारी डीपीआर को रद्द कर पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!