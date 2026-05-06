Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर, उदयपुर और अजमेर सहित कई जिलों में PPP मॉडल पर आधुनिक बस पोर्ट बनाने के निर्देश दिए हैं. इन विश्वस्तरीय बस पोर्ट्स से यात्रियों को सुगम यात्रा और एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेगा.

Edited byArti PatelReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 06, 2026, 10:07 AM|Updated: May 06, 2026, 10:08 AM
Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश
Image Credit: AI Photo

राजस्थान में अब बस का सफर हवाई यात्रा जैसा सुविधाजनक और आधुनिक होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत आधुनिक बस पोर्ट विकसित करने का बड़ा फैसला लिया है.

मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला
मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का विजन राजस्थान को परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके.

Add Zee News as a Preferred Source

इन 9 शहरों में सबसे पहले बनेंगे बस पोर्ट
बजट घोषणा के अनुरूप, प्रथम चरण में निम्नलिखित शहरों के बस टर्मिनलों का पुनर्विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय बस पोर्ट बनाया जाएगा. जिनमें ये प्रमुख शहर शामिल हैं-

  • उदयपुर और बीकानेर.
  • भरतपुर और अलवर.
  • चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा.
  • ब्यावर, अजमेर और बूंदी.

यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं
इन नए बस पोर्ट्स को केवल बस स्टैंड तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें क्षेत्रीय परिवहन के आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा. जहां पर यात्रियों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक प्रतीक्षालय होंगे. रोडवेज (RSRTC) और निजी बसों के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा ताकि बसें समय पर मिलें.

आर्थिक विकास
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से न केवल सफर सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

पढ़ें जयपुर की एक और खबर…

राजधानी जयपुर के ऐतिहासिक हवामहल के सामने रील बनाना कॉलेज छात्रों के लिए भारी पड़ गया. 3 मई की देर रात करीब डेढ़ बजे, रील शूट कर रहे छात्रों को एक तेज रफ्तार टैक्सी ने टक्कर मार दी. चौंकाने वाली बात यह रही कि हादसे के बाद ड्राइवर ने भागने की कोशिश में कार को लापरवाही से रिवर्स लिया और बाइक सवार छात्रों को दोबारा कुचलने का प्रयास किया. हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद माणकचौक थाना पुलिस ने कार और चालक की पहचान कर ली है, हालांकि आरोपी ड्राइवर अभी फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:क्या आप जानते हैं? राजस्थान का वो मंदिर, जहां होती है तीन आंखों वाले गणेश जी की पूजा

ट्रेंडिंग न्यूज़

Good News: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, मंडी में बन रहा 2 करोड़ का हाईटेक प्लेटफॉर्म!

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! IMD ने इन जिलों में जारी किया ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान की गर्मी पर फिर अटैक करेगा मौसम! 12 जिलों में गरज-चमक के साथ बरसने का प्लान बना रहे बादल

राजस्थान में आज इंद्रदेव बरपाएंगे कहर! इन जिलों में बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज, 33 जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का यलो अलर्ट जारी

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का औद्योगिक नक्शा, निवेशकों के लिए खुले द्वार, हर जिले में बढ़ेंगे रोजगार

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का 'भूतिया गांव' कहां है?

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में मौसम का कहर, 28 जिलों में भारी बारिश-आंधी का ऑरेंज-येलो अलर्ट जारी!

Gold Silver Price: मंदी के समुद्र में डूबे सोना-चांदी, राजस्थान में धड़ाम हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट

राजस्थान की गर्मियों में इन फलों का है राज, तपती धूप में मिलती है जबरदस्त ठंडक!

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

राजस्थान में औंधे मुंह नीचे गिरे सोना चांदी के रेट, सराफा बाजार में जोरदार गिरावट!

राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, समेत इन जिलों में आंधी-तूफान के साथ तेज बारिश की चेतावनी जारी

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

राजस्थान में भीषण गर्मी के तेवर होंगे ढीले! अलवर, भरतपुर समेत इन जिलों में तेज आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी

AC चलाते हुए भूलकर भी न करें ये गलती, वरना हो सकता है ब्लास्ट! अपनाएं ये जरूरी सेफ्टी टिप्स

राजस्थान में यहां बसने जा रहा है 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

धड़ाम से लुढ़के सोना-चांदी के दाम, राजस्थान के सराफा बाजार में मचा हड़कंप!

Tonk: जीजा-साले ने पुलिस कांस्टेबल को घुटनों पर बैठाकर छाती पर मारी थी गोली, दोनों आरोपी हुए गिरफ्तार

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

हवामहल के सामने छात्रों को कुचलने की कोशिश, रिवर्स में दौड़ाई कार, पुलिस पर लापरवाही का आरोप

गहरी नींद में सोते हुए परिवार पर घातक हमला, पिता को उतारा मौत के घाट, मां-बेटा और बेटी घायल

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के 15 जिलों में बारिश का अलर्ट, बौछारों से भीगेगा इन शहरों का कोना-कोना, अलर्ट जारी

JJM में राजस्थान को दो साल बाद बजट, केंद्र ने राज्य को 4500 करोड़ की दी मंजूरी

राजस्थान में कहीं आंधी-बारिश और ओलावृष्टि, तो कहीं 43 डिग्री पारा, जानें प्रदेश के टॉप 10 गर्म शहर

राजस्थान के इस जिले में फिर कम हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, आज टंकी फुल कराने पर होगी बचत!

सिर्फ 14 मई तक मौका! राजस्थान में फैक्ट्री लगाने का सपना होगा सच, रीको दे रहा है 5500 प्लॉट का बड़ा ऑफर

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

राजस्थान में दर्दनाक हादसा! साउथ के दिग्गज निर्माता आर.बी. चौधरी की मौत

कौन हैं IPS राहुल प्रकाश? जो बने जयपुर रेंज के नए IG, जानें उनके बारे में सब कुछ

Tags:
Jaipur news
Rajasthan news
CM Bhajan Lal Sharma

About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

जब आधी रात को ग्रामीणों के बीच पहुंचीं IAS टीना डाबी, उनियारा में 'ऑन द स्पॉट' फैसला

Tonk news
2

Rajasthan News: बगरू में करोड़ों के HJU भवन की गुणवत्ता पर सवाल, आंधी में उखड़ी मुख्य द्वार की शीट

Jaipur news
3

Dr. Rajender Pensiya: कौन हैं IAS डॉ. राजेंद्र पेंसिया, जो बने संभल के डीएम, राजस्थान के गंगानगर से है गहरा ताल्लुक

Rajasthan news
4

Do You Know: क्या आप जानते हैं कि 'सागरोटा' क्या होता है? केवल 4 महीने ही मिलता है

do you know
5

धर्मेंद्र मीणा हत्याकांड में बड़ा एक्शन, दौसा में पुलिस-बदमाशों में मुठभेड़, तीन आरोपियों को दबोचा

rajasthan crime