/Rajasthan News: PPP मॉडल से बदलेगा राजस्थान का सफर, 9 शहरों में बनेंगे लग्जरी बस पोर्ट, CM ने दिए निर्देश

राजस्थान में अब बस का सफर हवाई यात्रा जैसा सुविधाजनक और आधुनिक होने जा रहा है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के प्रमुख जिला मुख्यालयों पर सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत आधुनिक बस पोर्ट विकसित करने का बड़ा फैसला लिया है.

मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय बैठक में फैसला

मुख्यमंत्री ने मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का विजन राजस्थान को परिवहन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है, ताकि हर नागरिक को सुरक्षित और सुगम यात्रा की सुविधा मिल सके.

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इन 9 शहरों में सबसे पहले बनेंगे बस पोर्ट

बजट घोषणा के अनुरूप, प्रथम चरण में निम्नलिखित शहरों के बस टर्मिनलों का पुनर्विकास कर उन्हें विश्वस्तरीय बस पोर्ट बनाया जाएगा. जिनमें ये प्रमुख शहर शामिल हैं-

उदयपुर और बीकानेर.

भरतपुर और अलवर.

चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा.

ब्यावर, अजमेर और बूंदी.

यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं

इन नए बस पोर्ट्स को केवल बस स्टैंड तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि इन्हें क्षेत्रीय परिवहन के आधुनिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा. जहां पर यात्रियों के बैठने के लिए सुव्यवस्थित और आधुनिक प्रतीक्षालय होंगे. रोडवेज (RSRTC) और निजी बसों के बीच बेहतर तालमेल बिठाया जाएगा ताकि बसें समय पर मिलें.

आर्थिक विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स से न केवल सफर सुधरेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी.

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