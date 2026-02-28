Zee Rajasthan
Holi 2026: चाइनीज पिचकारियां 'बाय-बाय', बाजारों में रिकॉर्ड 80 हजार करोड़ के व्यापार का अनुमान

Rajasthan News: होली पर इस बार 'वोकल फॉर लोकल' का असर है. चीनी पिचकारियों की जगह स्वदेशी उत्पादों ने ले ली है. 20 से 25% अधिक व्यापार की संभावना है, जिसमें पूरे देश में 80 हजार करोड़ और राजस्थान में 5 हजार करोड़ का कारोबार होने का अनुमान है.

Published:Feb 28, 2026, 04:39 PM IST | Updated:Feb 28, 2026, 04:39 PM IST

Holi 2026 in Jaipur: जयपुर में एक दूसरे के प्रति भाईचारा बढाने वाले रंगों की होली को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. राजस्थान समेत राजधानी जयपुर के बाजार रंग,गुलाल और पिचकारियों से सजे हैं. आज से 3 मार्च तक 4 दिन का राजकीय अवकाश होने से लोग अपने घर जाने के लिए बाजार से रंग, गुलाल और बच्चों के लिए पिचकारियां खरीद रहे है.पिछले साल की तुलना में इस साल होली पर देश-प्रदेश में 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है.

व्यापार

जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने बताया कि रंगो की होली में स्थानीय ही नहीं विदेशी पावणों में होली का उत्साह देखा जा रहा है.राजधानी जयपुर में पर्यटन विभाग समेत अलग अलग सेक्टर के लोग होली खेलने का प्लान तैयार कर रहे है.इस होली पर व्यापार की बात करे तो देशभर में 80 हजार करोड रूपये तो वहीं राजस्थान में 5 हजार करोड रूपये का व्यापार होने की संभावना जताई जा रही है.

स्वदेशी पिचकारियों का बोलबाला

इस होली पर वॉकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का असर देखा जा रहा है.बाजार में इस बार चाइनीज पिचकारियां बाजार से वाय वाय,वहीं भारतीय पिचकारियां बाजार में ज्यादा से ज्यादा देखी जा रही है-

1. देशभर में 80 हजार करोड रू का व्यापार होने की संभावना.
2. राजधानी जयपुर समेत प्रदेश में 5 हजार करोड का व्यापार होने की संभावना.

3. पिछले साल की तुलना इस साल 20 से 25 प्रतिशत ज्यादा होली पर व्यापार होना जताया.
4. पर्यटन विभाग ने विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष व्यवस्था की गई.

5. बाजार में होली के रंगों जैसी मिठाईयां तैयार की जा रही.
6. ऑर्गनिक रंग,गुलाल की बाजार में सबसे ज्यादा मांग.

7. देश-प्रदेश में ही प्राकृतिक पत्तों से आर्गनिक रंग गुलाल तैयार.
8. इस होली वॉकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत का असर रंगों में देखा जा रहा.

इस बार होली पर लगातार 4 दिन राजकीय अवकाश होने से निजी और सरकारी कर्मचारी शनिवार को ली अपने अपने गांव-शहर के लिए रवाना हुए. शहर में रंग गुलाल की खरीददारी के चलते ट्रेफिक जाम की स्थिति भी देखी जा रही है. यानी होली के तीन दिन पहले बाजार में खरीददारी बढी है तो व्यापारियों के चेहरों पर रौनक देखी जा रही है. मिठाई की दुकानों पर भी बडी संख्या में खरीददारी के लिए लोग पहुंच रहे है.

