दो साल में किस MLA ने कितना किया खर्च! सामने आई विधायक निधि की पूरी तस्वीर, पढ़ें पूरी खबर

Rajasthan News: जनता को विकास चाहिए, लेकिन उनके हिस्से का पैसा सरकारी खातों में सो रहा है. सरकार हर विधायक की अनुशंसा से काम करवाने के लिए विधायक कोष में हर साल 5 करोड़ रुपये देती है, ताकि सड़क बने, पानी आए, स्कूल सुधरें, लेकिन हकीकत ये है कि दो साल में 10 करोड़ मिलने के बावजूद कई विधायक आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाए. किसी ने जनता के लिए पिटारा खोला, तो किसी ने विकास के नाम पर ताले लगा दिए.

प्रदेश की जनता के विकास का पैसा विधायकों की जेब से खिसक ही नहीं रहा. ये वो पैसा है जो विधायक कोष के नाम पर हर साल पांच करोड़ रुपए सरकार विधायकों को अपने-अपने इलाकों में विकास के लिए देती है, लेकिन विधायकों की विकास रिपोर्ट कार्ड काफी कमजोर नजर आ रही है.

अफसोसजनक बात यह है कि विधायक इन पैसों का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं. विधायक कोष की बड़ी राशि सरकारी खातों में बची पड़ी है. जनता पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को तरस रही है. राजस्थान में भजनलाल सरकार के दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और सरकार अगले महीने अपना तीसरा बजट पेश करने जा रही है, लेकिन अगर राजधानी जयपुर के विधायकों के विकास कार्यों की बात करें, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है. आंकड़े बताते हैं कि जयपुर के कई विधायक अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिलने वाली विधायक निधि का आधा पैसा भी खर्च नहीं कर पाए हैं.

दो साल में 10 करोड़ की राशि में से सबसे ज्यादा खर्च करने वाले विधायक

जनता के लिए पिटारा खोलने वाले कोटपूतली विधायक हंसराज पटेल ने दो साल में 7.80 करोड़ की राशि खर्च की. वहीं मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने 7.61 करोड़ की राशि खर्च की और विराटनगर विधायक कुलदीप धनकड़ ने 7.60 करोड़ की राशि खर्च की.



दो साल में 10 करोड़ की राशि में से सीएम और डिप्टी सीएम ने कितने किए खर्च

CM भजनलाल शर्मा (सांगानेर) ने 5.02 करोड़ की राशि खर्च की. वहीं डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने 7.21 करोड़ की राशि खर्च की. डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने 5.87 करोड़ की राशि खर्च की.

दो साल में 10 करोड़ की राशि में से किस विधायक ने कितना किया खर्च

चौमूं विधायक डॉ. शिखा मील बराला 4.85 करोड़, किशनपोल विधायक अमीन कागजी 3.33 करोड़, बगरू विधायक कैलाश चन्द वर्मा 7 करोड़, सिविल लाइन्‍स विधायक गोपाल शर्मा 5.99 करोड़, आमेर विधायक प्रशान्त शर्मा 7.09 करोड़, हवामहल विधायक बालमुकुंदाचार्य 4.89 करोड़, शाहपुरा विधायक मनीष यादव 6.01 करोड़, चाकसू विधायक रामावतार बैरवा 6.38 करोड़, बस्सी विधायक लक्ष्मण 5.06 करोड़, फुलेरा विधायक विद्याधर सिंह 6.15 करोड़ खर्च किए.

शहरों से लेकर ग्रामीण इलाकों की गलियों में आज भी टूटी सड़कें हैं. सरकारी स्कूलों में कमरे कम हैं, डिस्पेंसरी में मशीनें नहीं हैं, लेकिन विकास के लिए जो पैसा मिलना था, वो सरकारी खातों में पड़ा हुआ है. आंकड़े बताते हैं कि झोटवाड़ा से लेकर आदर्श नगर तक करोड़ों रुपए बिना इस्तेमाल पड़े हैं. यानि विकास की तस्वीर दो हिस्सों में बंटी नजर आती है. एक तरफ वो इलाके हैं, जहां विधायक निधि खुलकर खर्च हो रही है, दूसरी तरफ वो क्षेत्र हैं, जहां जनता दो साल से विकास के इंतजार में बैठी है.

बहरहाल कुल मिलाकर आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि जहां कुछ MLA विधायक कोष का इस्तेमाल कर अपने क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ा रहे हैं. वहीं कुछ बड़े नाम ऐसे भी हैं, जो दो साल में जनता के हिस्से का पैसा खर्च करने में बेहद पीछे रह गए हैं. सवाल यही है कि जिन क्षेत्रों में निधि खर्च नहीं हुई, वहां विकास की जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा.

