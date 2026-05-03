/जयपुर में नलों से पीला पानी… क्या पीना सुरक्षित है? घर पर ऐसे करें टेस्ट

Rajasthan News: जयपुर के कई इलाकों में पीले पानी की सप्लाई से लोगों में चिंता बढ़ी है. जलदाय विभाग ने 100 से ज्यादा सैंपल लिए हैं और पानी को सुरक्षित बताया है, लेकिन लोग सवाल उठा रहे हैं. बीसलपुर सप्लाई और रखरखाव पर भी जांच जारी है.
Jaipur Water Problem: जयपुर यानी पिंकसिटी में एक बार फिर पीने के पानी को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है. आज शहर के कई हिस्सों में नलों से पीला पानी सप्लाई होने की शिकायतें सामने आईं. खासकर झालाना डूंगरी और आसपास के इलाकों में लोगों ने पानी का रंग बदला हुआ देखा. अचानक पीला पानी आने से स्थानीय लोग परेशान हैं और इसकी वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं.
जलदाय विभाग की ओर से अब तक 100 से ज्यादा पानी के सैंपल लिए जा चुके हैं. विभाग का कहना है कि शुरुआती जांच में बीसलपुर बांध से आने वाले पानी की सप्लाई पर भी शक जताया जा रहा है. हालांकि, अधिकारियों का दावा है कि जो पानी सप्लाई हो रहा है वह पीने योग्य है और लैब टेस्ट में सुरक्षित पाया गया है. इसके बावजूद लोगों की चिंता कम नहीं हो रही.
विभाग के केमिस्ट और इंजीनियर क्लोरीन डोज और सप्लाई सिस्टम की लगातार जांच कर रहे हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि पानी का रंग क्यों बदल रहा है. लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जब रखरखाव के लिए सरकार हर साल करीब 6 करोड़ रुपये एक जिम्मेदार फर्म जीसीकेसी को देती है, तो फिर इस तरह की समस्या बार-बार क्यों सामने आ रही है. अब लोगों में यह चर्चा भी है कि इस लापरवाही पर फर्म और जिम्मेदार इंजीनियरों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी.
दूसरी ओर जयपुर के कई घरों में लोग रोज सुबह नल खोलते ही पीला पानी देख रहे हैं. शुरुआत में इसे लोग हल्के में ले रहे हैं, लेकिन यह पानी की गुणवत्ता पर सवाल जरूर खड़े करता है. ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह पानी पीना सुरक्षित है या नहीं.
जानकारों के अनुसार पानी का रंग बदलना अक्सर किसी न किसी तकनीकी या पाइपलाइन की गड़बड़ी का संकेत होता है. पुरानी पाइपों में जंग लगना, पानी के साथ मिट्टी या गंदगी का मिल जाना, या टंकी की सफाई न होना इसके बड़े कारण हो सकते हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि पीले पानी को बिना जांच के पीना ठीक नहीं है. इससे पेट की बीमारियां, उल्टी-दस्त, डायरिया या संक्रमण जैसी समस्याएं हो सकती हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए यह स्थिति और भी संवेदनशील हो जाती है.
घर पर इसकी जांच भी आसान है. एक ग्लास में पानी भरकर कुछ घंटे छोड़ दें, अगर नीचे गंदगी बैठ जाए तो पानी ठीक नहीं है. अगर पानी में बदबू या लोहे जैसी गंध आए तो भी सावधानी जरूरी है. कई लोग TDS मीटर से भी पानी की गुणवत्ता जांचते हैं, जो बाजार में आसानी से मिल जाता है.
फिलहाल लोगों की मांग है कि जलदाय विभाग इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले, ताकि शहर में साफ और सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित हो सके.
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