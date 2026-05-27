/भैराणा धाम में उमड़ा जनसैलाब! हनुमान बेनीवाल की महापंचायत ने बढ़ाया सियासी पारा

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Rajasthan News: भैराणा धाम में रीको विस्तार के विरोध में महापंचायत में भारी भीड़ जुटी. हनुमान बेनीवाल समेत साधु-संत पहुंचे. 15 किमी लंबा जाम लगा. 42 दिन से आंदोलन जारी है. महापंचायत के बाद जयपुर कूच की तैयारी भी शुरू हो गई.
Bhairana Dham: भैराणा धाम बचाओ और रीको भगाओ आंदोलन को लेकर आयोजित महापंचायत में रविवार को भारी भीड़ उमड़ने लगी. आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की मौजूदगी को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं, किसानों और साधु-संतों का पहुंचना जारी रहा. बड़ी संख्या में वाहनों के काफिले आने से करीब 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे इलाके में यातायात पूरी तरह प्रभावित नजर आया. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी बड़ी संख्या में मौके पर तैनात रहे.
भैराणा धाम में चल रहे इस विरोध को अब 42 दिन पूरे हो चुके हैं. रीको क्षेत्र के विस्तार के खिलाफ चल रहे आंदोलन में साधु-संत लगातार सरकार से जल्द फैसला लेने की मांग कर रहे हैं. महापंचायत के दौरान संतों ने मंच से सरकार को चेतावनी देते हुए जल्द कार्रवाई की मांग उठाई. तेज गर्मी और लू को देखते हुए श्रद्धालुओं के लिए छाछ और राबड़ी की व्यवस्था भी की गई. महापंचायत के बाद आंदोलनकारियों ने जयपुर कूच की तैयारी के भी संकेत दिए हैं.
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