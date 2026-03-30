जयपुर में IPL मैच से पहले मानवाधिकार आयोग सख्त, सुरक्षा और ब्लैक टिकट पर मांगी रिपोर्ट

Rajasthan News: जयपुर में IPL मैचों से पहले मानवाधिकार आयोग सख्त हुआ है. दर्शकों की सुरक्षा, पानी, शौचालय, मेडिकल और टिकट ब्लैक पर नोटिस जारी कर 9 अप्रैल तक रिपोर्ट मांगी गई है. आयोजकों व प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं.
Trending Photos
Jaipur News: जयपुर में प्रस्तावित IPL मैचों से पहले राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग सख्त नजर आ रहा है. आयोग ने दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर बड़ा एक्शन लेते हुए मैच आयोजकों, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस जारी कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
देश में IPL मैच शुरू हो चुके हैं. आईपीएल के दूसरे चरण में राजस्थान में चार मैच आवंटित किए गए हैं. आईपीएल मैचों के दौरान किए जाने वाले इंतजामों को लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग ने स्वप्रेरित का संज्ञान लिया है. आयोग ने साफ किया है कि स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को किसी भी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए और उनके अधिकारों की पूरी तरह रक्षा की जानी चाहिए. इसको लेकर राज्य मानवाधिकार आयोग की ओर राजस्थान रॉयल के उपाध्यक्ष, राज्य के खेल सचिव पुलिस कमिश्नर, जिला कलेक्टर, JDA और नगर निगम आयुक्त राज्य के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को नोटिस जारी किया गया है.
नोटिस में खास तौर पर पीने के पानी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, छाया, मेडिकल सुविधा और आपात स्थिति में सुरक्षित निकासी जैसे अहम मुद्दों पर जवाब मांगा गया है. इसके साथ ही महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से विशेष व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं.
टिकट कालाबाजारी पर जताई चिंता
आयोग ने टिकटों की कालाबाजारी को गंभीर चिंता का विषय मानते हुए साफ कहा है कि दर्शकों को तय दर पर ही टिकट उपलब्ध कराए जाएं और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्त कार्रवाई की जाए. इसके अलावा स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को लेकर भी प्रशासन से विस्तृत जानकारी मांगी गई है.
9 अप्रैल तक मांगी रिपोर्ट
आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे 9 अप्रैल 2026 तक अपनी अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें. स्पष्ट है कि इस बार जयपुर में होने वाले IPL मैच सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि दर्शकों की सुरक्षा और सुविधाओं की कड़ी निगरानी के बीच आयोजित होंगे.
बता दें कि 30 मार्च को अपने पहले मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 5 बार की विजेता चैन्नई सुपर किंग्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी. मैच का आयोजन गुवाहटी के मैदान पर हुआ था.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!