मनोहरपुर बस अग्निकांड पर मानवाधिकार आयोग का बड़ा एक्शन! 5 अफसरों को नोटिस

Jaipur Bus Fire: राजधानी जयपुर के मनोहरपुर बस अग्निकांड पर राज्य मानवाधिकार आयोग ने सख्त रुख दिखाया है. आयोग ने परिवहन आयुक्त, पुलिस कमिश्नर सहित पांच अधिकारियों को नोटिस जारी किए हैं. आयाेग ने पूर्व की घटनाओं से भी सबक नहीं लेने पर नाराजगी जताई तथा हादसे की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है.

यूपी के पीलीभीत से आ रही थी बस

उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से आ रही यात्री बस में मनोहरपुर के पास हाईटेंशन लाइन से छूने से आग लग गई. बस में कई गैस सिलेंडर रखे हुए थे. दुर्घटना में दो यात्रियों की मौत तथा करीब दस जनें झुलस गए. इधर घटना के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने तुरंत स्व:प्रेरित प्रसंज्ञान लिया. मूलचंदानी ने कहा कि यातायात साधनों का सार्वजनिक उपयोग जनमानस की सुरक्षा एवं संरक्षा को नजरअंदाज करके कभी भी नहीं किया जा सकता. मानव जीवन अमूल्य है. यातायात के साधनों में वाहनों तथा बसों के निर्माण में नियमों की प्रतिकूलता बरतते हुए बसों में संकटकालीन द्वार नहीं रखना, नियम वितरीत बसों का निर्माण, यात्री बसों में अग्निशमन साधन नहीं रखनाख् जोखिमपूर्ण और ज्वलनशील तथा निषिध वस्तुओं का यात्रियों के साथ परिवहन करना, मोटरवाहन नियमों की प्रतिकूलता कभी मान्य नहीं है.

इन अफसरों को दिया गया नोटिस

आयोग ने परिवहन आयुक्त, जयपुर पुलिस कमिश्नर, जयपुर जिला कलेक्टर, DTO और CFO को नोटिस जारी कर घटना की तथ्यात्मक रिपोर्ट तुरंत भेजने के निर्देश हैं. आयोग में मामले की अगली तारीख 14 नवम्बर को पालना रिपोर्ट आयोग के सामने रखने के लिए कहा गया है.

पहले भी हो चुके हैं यात्री बसों में हादसे

आयोग ने जैसलमेर की घटना का जिक्र किया कि कुछ दिन पहले भी राजस्थान में यात्री बसों के निर्माण में बरती गई जिससे बस आग का गोला बनीं और 28 लोगों ने अपनी जान गंवा दी. इसी तरह नियमों की अवहेलना तथा ज्वलनशील पदार्थों के परिवहन तथा बसों के उपर रखी वस्तुओ से बसों की उँचाई से हाईटेंशन लाइन तथा बसों में करंट की की घटनाओं मेगं जनधन हानि की खबरें आ चुकी है.

आयोग ने इन निर्देशों की पालना के लिए कहा

मानवाधिकार आयोग ने अधिकारियों को यात्री वाहनों में सुरक्षा मापदंड की पालना करवाने , घटना में मृतकों तथा घायलों के परिजनों को उचित मुआवजा, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. मार्ग पर चल रही ऐसी खतरनाक बसों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं . यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि बसें यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा के मापदंडों के अनुकूल होनी चाहिए. यात्री वाहनों में मोटरवाहन अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों , नियमों और विनियमों तथा दिशा निर्देशों के अनुकूल लागू करवाएं जिससे जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

