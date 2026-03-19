राजस्थान के पति-पत्नी की जोड़ी मचाएगी धमाल, बैंकॉक में होने वाली तीरंदाजी एशिया कप में लेंगे हिस्सा

Archery Asia Cup: राजस्थान के खेल जगत के लिए गर्व की खबर सामने आई है. राज्य के प्रतिभाशाली तीरंदाज स्वाति और रजत का चयन एशिया कप के लिए भारतीय तीरंदाजी टीम में हुआ है. दोनों खिलाड़ियों के चयन से न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे राजस्थान में खुशी का माहौल है.

जानकारी के अनुसार, जनवरी माह में कोलकाता के साई स्टेडियम में आयोजित चयन प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत और स्वाति ने भारतीय टीम में अपनी जगह पक्की की. इस प्रतियोगिता में देशभर के कई दिग्गज तीरंदाजों ने हिस्सा लिया था, लेकिन दोनों ने अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया.

अब 21 मार्च से 28 मार्च तक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में एशिया कप तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा. इस अंतरराष्ट्रीय मंच पर दोनों खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. खास बात यह है कि इस बार भारतीय टीम के साथ राजस्थान के योगेन्द्र सिंह को कोच की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिससे राज्य का प्रतिनिधित्व और मजबूत हुआ है.

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इस चयन की सबसे खास बात यह है कि रजत और स्वाति राजस्थान के पहले ऐसे पति-पत्नी हैं, जो एक साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगे. स्वाति राजस्थान सचिवालय में कार्यरत हैं, जबकि रजत राजस्थान पुलिस में डीएसपी के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. दोनों ने अपनी नौकरी के साथ-साथ खेल में भी बेहतरीन संतुलन बनाते हुए यह उपलब्धि हासिल की है.

भारतीय तीरंदाजी टीम को इस बार काफी मजबूत माना जा रहा है. टीम ने एशिया कप की तैयारी के लिए पुणे के आर्मी सेंटर में 25 फरवरी से 5 मार्च तक और इसके बाद 6 मार्च से 20 मार्च तक कोलकाता में गहन अभ्यास किया. खिलाड़ियों ने अपनी तकनीक और फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया है, जिससे प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है.

इसके अलावा, रजत और स्वाति आगामी एशियन गेम्स के लिए संभावित 16 तीरंदाजों की सूची में भी शामिल हैं. ऐसे में एशिया कप उनके लिए खुद को साबित करने का बड़ा मौका होगा. पूरे राजस्थान को अब इन दोनों खिलाड़ियों से शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है और लोग उनके अच्छे प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

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