जलमहल के ऊपर गरजेगी आसमानी ताकत! 20-22 फरवरी को जयपुर में IAF का मेगा एयर शो

IAF Show Jaipur: गुलाबी नगरी में इन दिनों सिर्फ हवाएं नहीं चल रहीं. यहां रफ्तार, रोमांच और राष्ट्रगौरव का संगम आसमान में आकार लेने वाला है. जयपुर का शांत जलमहल, जहां आमतौर पर लहरें बोलती हैं, वहां 20 और 22 फरवरी को जेट इंजनों की गर्जना गूंजेगी. भारतीय वायुसेना की विश्वविख्यात सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम अपने 9 अत्याधुनिक विमानों के साथ 100 से 1000 फीट की खतरनाक ऊंचाई पर जब डायमंड, लूप, मिरर रन और ‘वाइन ग्लास’ जैसी क्लोज फॉर्मेशन बनाएगी, तो आसमान में सिर्फ करतब नहीं,तिरंगे की सांस लेती तस्वीरें उभरेंगी.

इस रोमांच को और रंगीन बनाएगी सारंग हेलीकॉप्टर डिस्प्ले टीम. जो स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टरों के साथ हवा में सटीकता और सामूहिक उड़ान की ऐसी मिसाल पेश करेगी. जिसे देखकर पलकों का झपकना भी भूल जाएंगे आप. सबसे खास बात इस बार जयपुर के अपने ही तीन फाइटर पायलट अपने शहर के आसमान में करतब दिखाते नजर आएंगे.

गुलाबी नगरी का आसमान 20 और 22 फरवरी को देशभक्ति और रोमांच के रंगों से सराबोर होने जा रहा है. जलमहल पर आयोजित होने वाले भारतीय वायुसेना के भव्य एयर शो में विश्वविख्यात सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम अपने 9 हॉक एमके-132 जेट विमानों के साथ सांसें थाम देने वाले करतब प्रस्तुत करेगी. करीब 100 से 1000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए विमान डायमंड, लूप, मिरर रन और वाइन ग्लास जैसी क्लोज फॉर्मेशन बनाते नजर आएंगे. विशेष स्वदेशी स्मोक पॉड्स की मदद से आसमान में तिरंगे के रंगों की छटा बिखेरी जाएगी. टीम का नेतृत्व ग्रुप कैप्टन अजय दसरथी कर रहे हैं.

सूर्यकिरण टीम ग्रेविटी को चुनौती देती फॉर्मेशन, लो-लेवल पास और सटीक टाइमिंग के लिए जानी जाती है. शो के दौरान नौ विमान एक साथ सघन संरचना में उड़ान भरेंगे और क्षणभर में अलग-अलग आकृतियां बनाते हुए फिर से जुड़ेंगे. खास बात यह है कि इस बार जयपुर के तीन फाइटर पायलट विंग कमांडर राजेश काजला, विंग कमांडर अंकित वशिष्ठ और स्क्वाड्रन लीडर संजेश सिंह अपने ही शहर के आसमान में कौशल का प्रदर्शन करेंगे. एशिया की एकमात्र नौ-विमान एरोबैटिक टीम के रूप में वर्ष 1996 में स्थापित सूर्यकिरण अब तक 800 से अधिक प्रदर्शनों के माध्यम से चीन, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, सिंगापुर और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में भारतीय वायुसेना की पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन कर चुकी है. टीम में कुल 14 पायलट शामिल हैं.

उधर एयर शो में रोमांच को दोगुना करने के लिए सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम भी अपने ध्रुव हेलिकॉप्टरों के साथ सामूहिक हवाई करतब दिखाएगी. रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों की यह टीम अब तक 390 से अधिक स्थलों पर 1200 से ज्यादा प्रदर्शन कर चुकी है. सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम अपने रंग-बिरंगे हेलिकॉप्टरों और सटीक सामूहिक उड़ान के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है. 20 फरवरी तक अभ्यास उड़ानों के बाद 22 फरवरी को जलमहल के ऊपर पाँच हेलिकॉप्टरों का भव्य सामूहिक प्रदर्शन जयपुरवासियों को रोमांचित करेगा. एयर शो से पहले हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान के भगवत सिंह मेहता सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में टीमों ने एनसीसी कैडेट्स और विद्यार्थियों को वायुसेना में करियर के अवसरों, प्रशिक्षण प्रक्रिया और अनुशासन के महत्व से अवगत कराया.

जयपुर का आसमान 20 और 22 फरवरी को सिर्फ एक एयर शो का नहीं, बल्कि भारतीय वायुसेना की सटीकता, साहस और आत्मनिर्भरता के प्रदर्शन का साक्षी बनेगा.

भारतीय वायुसेना की विश्वविख्यात सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम और सारंग हेलिकॉप्टर डिस्प्ले टीम जलमहल के आसमान में तिरंगे की छटा बिखेरते हुए देशभक्ति और तकनीकी कौशल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करेंगी. स्थानीय युवाओं से संवाद से लेकर आसमान में रोमांचकारी करतबों तक… यह आयोजन न केवल प्रेरणा देगा, बल्कि जयपुरवासियों के लिए एक यादगार राष्ट्रीय गौरव का क्षण भी बनेगा.

